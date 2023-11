Pusic: «Para mí el Barcelona es uno de los ocho mejores equipos de Europa»

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Marino Pusic, entrenador croata del Shakhtar Donetsk, dijo este lunes que el Barcelona es "uno de los ocho mejores" equipos de Europa, antes de medirse este martes al cuadro azulgrana en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

"Es un gran equipo, para mí uno de los ocho mejores de Europa. Es siempre un reto jugar contra este tipo de equipos. Ya lo hicimos, nos enfrentamos y pudimos ver sus fortalezas, pero también sus debilidades. Depende de nosotros encontrarlas otra vez y sacar ventaja de ellas. Es un partido en el que no tenemos nada que perder, quiero que mi equipo compita y veremos a dónde nos lleva eso", señaló en rueda de prensa en el Volksparkstadion de Hamburgo (Alemania), donde el equipo ucraniano juega sus partidos como local en la Liga de Campeones.

"Tenemos un calendario duro ahora, pero viene como viene. No es sencillo, pero estamos aquí para competir contra todos. No he tenido que poner mucho énfasis en este partido porque los futbolistas saben de la fortaleza de este equipo y quieren mostrarse. Estoy deseando jugar el choque", aseguró.

Pusic está convencido de que lo sucedido en el partido disputado en Barcelona hace dos semanas, donde su equipo perdió 2-1, no influirá.

"Cada partido es un partido nuevo, es imposible comparar uno con el de hace dos semanas. No creo en los estados de forma de los equipos porque cada partido es único. El Barcelona tiene una cantidad tremenda de grandes jugadores. Pero queremos competir y veremos cómo se da", comentó.

Asimismo, se refirió a su adaptación al cargo, al que llegó recientemente: "Todo sucedió muy rápido. He tenido que adaptarme muy rápido y lo he hecho. No soy un hombre que piense en los problemas, sino en las soluciones y en las posibilidades. Eso me da energía y me permite focalizarme en el trabajo del que me hago cargo. No pienso en los problemas porque hay muchos".

"Entrenar a un equipo que no puede jugar en casa no es un problema. Por desgracia hay una guerra y ese es el primer problema que hay que solucionar, espero que tan pronto como sea posible. Veo en el seno del club carácter, espíritu de lucha. En el club todo el mundo trabaja duro, son una especie de familia en la que se respaldan los unos a los otros en situaciones difíciles para dar lo mejor. Estoy muy impresionado por esa actitud, no es sencillo", manifestó.

