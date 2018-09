‘Purito’ Rodríguez ve en Valverde y Nairo Quintana a claros favoritos en La Vuelta

El español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez dijo este sábado a Efe en Medellín que su compatriota Alejandro Valverde y el colombiano Nairo Quintana son “los claros favoritos” para ganar la Vuelta a España.

“El claro favorito está entre Alejandro y Nairo”, declaró Rodríguez, aunque matizó que todavía es “pronto para decirlo”.

‘Purito’, quien se encuentra en Medellín como embajador de “L’étape Colombia by Le Tour de France”, una carrera para ciclistas aficionados, le concede la primera opción a Valverde, ganador de la octava etapa de La Vuelta, disputada hoy entre Linares y Almadén, al considerar que “acabó el Tour de Francia muy fresco y ahora está muy bien”.

“Esperemos que empiece la montaña dura. La última semana será la que marcará el terreno. Va a ser un goteo de ir eliminando gente. Ya han eliminado a Nibali y a Porte”, expresó Rodríguez.

El exciclista de 39 años, asesor del equipo Bahrain Merida tras su retiro en 2016, dijo sentirse “emocionado” con su primera visita a Colombia para apoyar la segunda edición de la competición ciclista amateur que el domingo traerá el aroma de la ronda francesa a un país de corredores.

“Hay tantísimos colombianos en el ciclismo profesional que tenía ganas de conocer dónde ellos trabajan y ver la calidad de terreno”, sostuvo Rodríguez, quien ve probable que los colombianos puedan en algún momento ganar el Tour de Francia.

“Ojalá en España tuviéramos tantos corredores como Colombia para luchar por una gran vuelta”, afirmó.

Pese a que el protagonismo se lo han alternado Quintana y Urán, el español señaló que se “identifica bastante” con Esteban Chaves, un corredor “valiente” que espera “que se recupere y vuelva con más fuerza que nunca”.

Rodríguez, además, aseguró que no extraña la competencia, pese a que el ciclismo es el deporte que lleva “en las venas”.

“No me ha costado alejarme de la competencia. Son 17 años de profesional. Ya me hacía falta. Estoy un poco enganchado al ‘mountain bike’. Cuando tengo ganas, cojo la bicicleta de montaña y me voy”, contó barcelonés.

Sobre lo que fue su carrera profesional, indicó que “le hubiera gustado ganar más”, aunque subraya que tiene “un buen palmarés” que le hace sentirse “contento”.

Rodríguez, profesional entre 2001 y 2016 con 45 victorias, correrá los 140 kilómetros del “L’étape Colombia by Le Tour de France” junto a más de 1.700 ciclistas aficionados.

