«Pura mierda» Nicolás Arrieta denunció presunta estafa de Yeferson Cossio con pautas y pide que devuelva la plata

Sin pelos en la lengua, el creador de contenido Nicolás Arrieta se despachó con toda contra Yeferson Cossio y su hermana por las supuestas estafas que se están realizando por una aplicación aplicación enfocada en la ganancia de dinero.

«Otra vez otra gente estafada por una ‘aplicación’ que se llamaba King Power, presuntamente. Otra vez promocionaron los influencers esta mierda, no importa quién se los promocione, Yeferson Cossio, Cintia, su mamá… estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra. Yo hablé con Cintia Cossio, le dije: – Mira, están estafando a la gente – que supuestamente el abogado de ellos había revisado y que sí era real, resulta que no. Captó el dinero de más cien personas y ahora no responde”, fueron las primeras palabras de Arrieta sobre el asunto.

Pero el tema no quedó ahí, porque en la noche de este jueves 10 de marzo, el bogotano decidió hacer un en vivo y comenzó a arremeter contra los hermanos Cossio y los invitó a responderle a sus seguidores por la inversión que hicieron y pagarles si es tan millonario como dice ser.

«Muestren la plata sin estafar a la gente, muestren la plata sin los fondos de inversiones, muestren la plata sin las piramides, ahí si no son millonarios, sin robar a la gente» comenzó diciendo Nicolás Arrieta.

Yeferson Cossio aún no se ha pronunciado al respecto, pero su hermana Cintia subió a su Instagram algunas indirectas.

«El que está quieto, se deja quieto», escribió Cintia Cossio junto con un video que rápidamente lo borró de sus historias de Instagram, en el que se escuchaba a Yeferson hablando sobre el tema y presuntamente le habría respondido a Nicolás Arrieta.

