Avanza el paro de taxistas por La 65: Tome rutas alternas

Este miércoles 29 de mayo, se presenta el nuevo paro de taxistas en el Valle de Aburrá, en el marco de la convocatoria nacional del gremio.

Sobre las 9:40 a.m. la movilización avanza por la carrera 65 con la Calle 45.

A través de redes sociales, se comparte imágenes de la movilización en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

Las autoridades han confirmado que la protesta se realizan en contra del alza del precio de la gasolina y el funcionamiento de plataformas digitales de transporte.

Durante los últimos cinco meses, la alcaldía ha mantenido mesas de trabajo con el gremio de taxistas para abordar sus problemáticas.

Se recomienda utilizar rutas alternas

El secretario de Movilidad, Mateo González, invitó a la ciudadanía a planificar sus viajes, y buscar rutas alternas a las principales vías de la ciudad por donde pasará la movilización: la carrera 65, la avenida Regional, la autopista Norte, la calle San Juan y la glorieta de la Alpujarra.

«Hacemos un llamado a nuestros amigos los taxistas: a que por favor se movilicen de manera pacífica, que por favor no bloqueen vías y no acudan a vías de hecho. El objetivo de la manifestación es sentar su voz de protesta, pero que no sea afectar al resto de la ciudadanía», agregó González.

Puntos de concentración y recorridos del paro de taxistas

Los puntos de concentración, recorridos y horarios de la manifestación varían según el municipio.

Se recomienda a la ciudadanía consultar con las autoridades locales para obtener información precisa.

Desde las 8:30 a.m. en Jumbo de la 65. Bello: La movilización inicia a las 7:30 a.m. en el sector Niquia, y el punto de encuentro será la avenida 33 por Imusa.

