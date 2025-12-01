El DIM sigue sin poder ganar en los cuadrangulares. Jugada la cuarta fecha para el Equipo del Pueblo, de 12 puntos, solo logró 2.

Para muchos, es como si al rojo de la montaña se le hubiese olvidado jugar. Y no es para menos ese pensamiento, de ser el mejor del año y el mejor del todos contra todos, pasó a ser el peor del grupo.

El primer gol del DIM fue obra de Baldomero Perlaza al minuto 39 de la primera parte tras cobro de tiro de esquina que el ‘Poderoso’ la aprovechó.

¡Punto, final! El DIM no pudo con América en el Atanasio Girardot

El empate del América de Cali llegó al minuto 51 de la primera parte, a través de Yojan Garcés que aprovechó la asistencia de Tilman Palacios.

Increíblemente, pese a este resultado, el DIM queda conservando posibilidades matemáticas de clasificar a la final.

El próximo juego del ‘Poderoso’ será el clásico paisa contra Atlético Nacional el jueves 4 de diciembre.

