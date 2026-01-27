El DIM empató 2-2 ante un Tolima con nueve hombres, dejando dudas por su falta de eficacia y la lesión de Cataño. Foto. Deportes Tolima

Resumen: El Independiente Medellín rescató un amargo empate 2-2 frente al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, en un encuentro que dejó un sinsabor tras no aprovechar la superioridad numérica. Aunque el "Poderoso" pegó primero con gol de José Ortiz, un doblete de Adrián Parra remontó rápidamente para la visita, sembrando la incertidumbre en el equipo local. Pese a que el Tolima terminó jugando con nueve hombres tras las expulsiones de Hurtado y Ricardo, el DIM solo logró igualar mediante Enzo Larrosa y fue incapaz de concretar la victoria; el panorama se tornó aún más gris por la preocupante lesión de Daniel Cataño, quien debió abandonar el campo apenas diez minutos después de su ingreso

¡Punto con sabor a derrota! El DIM no pudo contra Tolima que jugó con 9 jugadores

Un frio empate, con eso se quedó el DIM, tras recibir en el Atanasio Girardot al Deportes Tolima.

El partido empezó con la esperanza encendida para el ‘Poderoso’ cuando José Ortiz se encargó de abrir el marcador al minuto

Sin embargo, 5 minutos después, Adrián Parra, se encargó de convertir el gol del empate al minuto 26, anotación que revivió fantasmas ‘Poderosos’.

Como si fuera poco, 5 minutos después, el mismo Adrián Parra, marcó su doblete, poniendo en ventaja a los visitantes y encendiendo las alarmas al interior del equipo.

En medio de la crítica situación, llegaron buenas noticias para el rojo de la montaña.

Al minuto 35 el árbitro expulsó a Yhormar David Hurtado, y con esa diferencia numérica en la cancha, el Equipo del Pueblo evitó que el Tolima pasara de largo.

Ya en la segunda parte, al minuto 58, el Tolima sufrió una nueva expulsión, esta vez el amonestado con roja fue Elan Ricardo.

11 minutos después, el refuerzo Enzo Larrosa, convirtió el empate del ‘Poderoso’, avivando la esperanza de un primer triunfo en este semestre.

Sin embargo, no fueron capaz y al final se tuvieron que conformar con el empate y quedar preocupados por la lesión de uno de los refuerzos estrellas.

Daniel Cataño, que ingresó al minuto 68 del partido, tuvo que salir 10 minutos después y ahora la preocupación es saber que pasó con un jugador que tanto esperaron.

