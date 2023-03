Habría otro punto a favor para las mujeres en la nueva reforma pensional

in

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha venido mencionando en los últimos días los que para ella serían los principales puntos a destacar dentro de su reforma laboral, en los cuales destacó contratos a término indefinido y una lucha por acabar con la discriminación de género.

Ahora, como medida del enfoque de género que se incluye en la reforma laboral y pensional, durante un evento ante 400 mujeres en el marco del Día de la Mujer, la ministra les dijo que dentro de esta reforma, debería incluir un punto en el cual las madres tengan beneficios y puedan pensionarse más pronto.

«Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión», dijo la ministra.

cabe aclarar que la medida será válida hasta tres hijos, es decir, la máxima reducción a las mujeres por la crianza de sus hijos, si importar cuántos sean, será de tres años

La alta funcionaria consideró que las madres trabajadoras muchas veces están en la informalidad, lo que les trae muchos problemas a la hora de pensionarse:

«Eso significa que son las que no tienen seguridad social, son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales».

Es importante recordar que la edad estipulada hasta el momento para poder pensionarse en Colombia es de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres.

