Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Puntaje perfecto en el Icfes: Matías Luengas, el genio cucuteño de 16 años que alcanzó 500/500

    En 2025, el estudiante ya había obtenido el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander

    Publicado por: SoloDuque

    matias luengas
    Foto: Redes Sociales
    Puntaje perfecto en el Icfes: Matías Luengas, el genio cucuteño de 16 años que alcanzó 500/500

    Resumen: Este puntaje perfecto no es un hecho aislado en el historial de Luengas Vergel, sino el resultado de años de dedicación. En 2025, el estudiante ya había obtenido el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander (Udes). Posteriormente, en 2026, alcanzó el primer puesto a nivel nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria, convocadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Matías Luengas Vergel, un estudiante de tan solo 16 años originario de Cúcuta, ha hecho historia al obtener el puntaje máximo posible de 500 sobre 500 en las recientes pruebas Saber 11.° del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

    Este logro excepcional, revelado en una entrevista por la revista Semana, ha consolidado su posición como uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Los puntajes oficiales fueron publicados el pasado 25 de septiembre para los estudiantes de grado 11 en calendario A.

    Matías es estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta, donde ha enfocado su formación académica hacia las ciencias exactas. El histórico resultado generó una mezcla de profunda sorpresa y inmensa satisfacción en su hogar. Sus padres manifestaron que, aunque esperaban un desempeño destacado, no se imaginaban que alcanzaría la perfección del puntaje máximo.

    Trayectoria de excelencia

    Este puntaje perfecto no es un hecho aislado en el historial de Luengas Vergel, sino el resultado de años de dedicación. En 2025, el estudiante ya había obtenido el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander (Udes). Posteriormente, en 2026, alcanzó el primer puesto a nivel nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria, convocadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS).

    A sus 16 años, Matías Luengas tiene claro su futuro profesional: planea estudiar Ingeniería Matemática, una disciplina que le permitirá integrar el cálculo con áreas tecnológicas emergentes como la programación, la innovación digital y la inteligencia artificial.

    Asimismo, ha expresado su interés en vincularse más adelante a la docencia académica. El inicio de sus estudios universitarios implicará probablemente su traslado desde Cúcuta hacia otra ciudad del país que ofrezca esta carrera específica.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.