Puntaje perfecto en el Icfes: Matías Luengas, el genio cucuteño de 16 años que alcanzó 500/500

Resumen: Este puntaje perfecto no es un hecho aislado en el historial de Luengas Vergel, sino el resultado de años de dedicación. En 2025, el estudiante ya había obtenido el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander (Udes). Posteriormente, en 2026, alcanzó el primer puesto a nivel nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria, convocadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Minuto30.com .- Matías Luengas Vergel, un estudiante de tan solo 16 años originario de Cúcuta, ha hecho historia al obtener el puntaje máximo posible de 500 sobre 500 en las recientes pruebas Saber 11.° del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Este logro excepcional, revelado en una entrevista por la revista Semana, ha consolidado su posición como uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Los puntajes oficiales fueron publicados el pasado 25 de septiembre para los estudiantes de grado 11 en calendario A.

Matías es estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta, donde ha enfocado su formación académica hacia las ciencias exactas. El histórico resultado generó una mezcla de profunda sorpresa y inmensa satisfacción en su hogar. Sus padres manifestaron que, aunque esperaban un desempeño destacado, no se imaginaban que alcanzaría la perfección del puntaje máximo.

Trayectoria de excelencia

Este puntaje perfecto no es un hecho aislado en el historial de Luengas Vergel, sino el resultado de años de dedicación. En 2025, el estudiante ya había obtenido el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander (Udes). Posteriormente, en 2026, alcanzó el primer puesto a nivel nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria, convocadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS).

A sus 16 años, Matías Luengas tiene claro su futuro profesional: planea estudiar Ingeniería Matemática, una disciplina que le permitirá integrar el cálculo con áreas tecnológicas emergentes como la programación, la innovación digital y la inteligencia artificial.

Asimismo, ha expresado su interés en vincularse más adelante a la docencia académica. El inicio de sus estudios universitarios implicará probablemente su traslado desde Cúcuta hacia otra ciudad del país que ofrezca esta carrera específica.