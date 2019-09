Pulula la Incoherencia, esta vaina es un circo

A casi un mes de las elecciones regionales en Colombia, este circo de pueblo esta taquillero, a mas no poder.

Me encantan los taxistas, hoy cogí uno en Santa Marta a donde la politiquería arde y por supuesto le pregunte, compadre y como está el votico e inmediatamente me respondió, ¨endosado al mejor postor y le consigo todos los de mi familia¨.

No diga eso, le replique de inmediato, errda cachaco me respondió, usted es que es huevon? Venda esa vaina y váyase con una hembrita pa´la playa y se acordara de mi, que va a ser el voto mejor invertido de toda su vida. No diga eso por favor, ahí esta el futuro de la ciudad, de su gente, le volví a replicar.

Errrrrrda cachaco ustedes que eligieron a Petro, a los Moreno y a todos esos corruptos de miedda, me vas a decir que tengo que votar correctamente, noooo, con ese cuento pa´otro lado. Le dije, no viejo, yo nunca habría votado por esos cafres y se ataco de la risa.

Viste, tu eres un huevon, votaste por el que no gano y perdiste el voto y ajaaa que sacaste, Naaaaa. Sabia conclusión, le dije. Tienes toda la razón.

En un pueblo del Tolima a donde tengo una finquita, me encontré con un candidato al Concejo amigo mío y le dije ole concejal y como va la cosa? Pues patrón acá medio emputado. ¿Como así y por que? Figúrese que ando detrás de un contratista al que le ayude a conseguir un contratico con el alcalde y el vergajo no me paga. Le respondí como así, y que le tiene que pagar? Pues mi comisión y me salió con el cuento de que había perdido plata en el contrato y no me quiere pagar lo de ley.

Como así lo de ley, le respondí. Pues claro patrón lo de ley o es que usted no sabe que en la constitución dice, que por ley usted le tiene que dar, el 15% al concejal que le ayuda a conseguir un contratico? Le respondí, no concejal usted esta equivocado eso no dice la constitución. Ay jediondo, me respondió, usted tan ilustrado y estudiado y no ha leído la constitución? Por eso es que estamos tan jodidos, los dotoores tampoco leen un culo.

Tiene razón concejal le respondí, camine lo invito a una cerveza y me sigue contando de sus grandes negocios. Allá en la cantina del pueblo, me dijo que le había tocado contratar chepito para otros 8 contratistas de la alcaldía………. Lo de ley patrón, lo de ley.

En un pueblo del Magdalena una candidata a la alcaldía amiga, me dijo Doctor Fernando imagínese lo que me paso. Le dije, cuénteme, pues me puse como tres meses detrás de un dirigente regional importante con curul y todo en el congreso, para que me diera el aval del partido a que pertenece y me canse de estar detrás de ese tal por cual y me acorde que usted me había dicho hace algún tiempo que me lanzara por firmas, que la independencia era importante y le quiero decir que le hice caso.

No puede ser, que maravilla le respondí, cuantas firmas recogió? Pues mas de las que se imagina y le quiero decir que ahora tengo detrás, al congresista ese, para que le reciba el coaval, ¿que opina? Pues mija, si con eso gana, pues hágale. Creo que ya tiene como tres coavales de varios partidos. Aprendió rápido la candidata, ojalá gane, quedaría en muy buenas manos ese municipio.

Los contrastes en la costa son extraordinarios, hace mas o menos como 30 años no iba a barranquilla y recientemente tuve la oportunidad de visitar esa encantadora y sorprendente ciudad. Tenia la imagen de la Barranquilla provinciana, la de las casas republicanas hermosas cerca al hotel del prado y esa imagen se me quedo grabada por mucho tiempo.

Pues la sorpresa fue enorme, nunca me hubiera imaginado la transformación que hicieron de la ciudad su actual burgomaestre y su antecesora. Urbanamente ordenada y con gran proyección, su sector norte es maravilloso, toda una muestra grandiosa de excelente urbanismo. Además, su sector residencial tradicional se conserva de maravilla.

El malecón del rio magdalena seguirá sorprendiendo. Con seguridad la sobre oferta inmobiliaria que presenta hoy, es una gran oportunidad para invertir a futuro. En cinco o tres años Barranquilla presentara sin temor a equivocarme una valorización estupenda.

Juéguenle a barranquilla, inviertan allá. Junto con Medellín son el ejemplo de lo bueno que puede hacer la política, esa que piensa en el bien común. Felicitaciones curramberos, quiero irme a vivir a su ciudad. Su próximo alcalde continuara seguramente la gran obra de sus antecesores y consolidara el gran polo de desarrollo de la costa de mi país. Allá con seguridad, jamás triunfara la izquierda, pónganle la firma.

Quería hablar de las incoherencias de la politiquería de mi país y solo describí el circo, sus payasos y una increíble excepción. Será para la próxima. Voten bien. Colombia lo necesita urgentemente.

@PoliticaPuntual