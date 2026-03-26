Resumen: Gracias a labores de inteligencia y policía judicial, se logró la identificación de varias personas vinculadas a hechos de vandalismo

Pulso por el Bajo Cauca: 500 policías intervienen tras 11 días de paro minero y Gobernación asume su alimentación

Minuto30.com .- La subregión del Bajo Cauca antioqueño vive momentos determinantes. Tras completar 11 días de manifestaciones y bloqueos que iniciaron el pasado 16 de marzo, la Policía Nacional, bajo el mando del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, ha desplegado una ofensiva institucional en Caucasia, El Bagre y Zaragoza para frenar el vandalismo y restablecer el flujo vehicular.

Capturas y ataques en El Bagre

El epicentro de los disturbios más recientes se ubicó en el barrio Laureles de El Bagre. Allí, uniformados capturaron a un joven de 21 años señalado de lanzar elementos contundentes y sustancias peligrosas contra la Fuerza Pública. El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de obstrucción a vías públicas.

Las autoridades reportaron que durante las jornadas se han registrado hechos graves como la incineración de vehículos y el bloqueo sistemático en puntos estratégicos como:

Corredores hacia El Bagre.

Sector de Jardín de Tamaná (punto conocido como “El Humo”).

“Son la esperanza”: El espaldarazo de Andrés Julián Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció de manera contundente para respaldar el accionar de los más de 500 uniformados desplegados. El mandatario destacó que, en Zaragoza, la Policía logró remover los troncos que grupos criminales habían derribado para asfixiar la movilidad.

En un gesto de apoyo logístico inédito, Rendón confirmó que el Gobierno de Antioquia asumió la alimentación de los policías en la zona:

“Asumen grandes riesgos y sacrificios para protegernos. Estamos a sus órdenes para apoyarlos en lo que requieran”, manifestó el mandatario.

Cartel de los más buscados y recompensa de $50 millones

Gracias a labores de inteligencia y policía judicial, se logró la identificación de varias personas vinculadas a hechos de vandalismo. En coordinación con la Gobernación, se ha lanzado un volante de búsqueda con una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de las alteraciones al orden público.

Las fuerzas armadas y el gobierno departamental advierten que las operaciones de interdicción continuarán hasta que la normalidad retorne por completo a este pulmón minero de Antioquia.