«Un encuentro que ocurre una vez en la vida»: Logran ver a un raro pulpo manta

La escena tuvo lugar en la Gran Barrera de Coral en el noreste de Australia. Allí, Jacinta Shackleton, bióloga marina y guía de arrecifes, filmó y fotografió a un ejemplar hembra de pulpo manta rojo que hasta ahora nadie había conseguido capturar.

Al parecer, se trata de pulpo manta (Tremoctopus spp), una criatura que podría pasar perfectamente por una bolsa de plástico en el mar debido a su extraña figura, marcada por la capa carnosa con forma de manta entre sus brazos. Tal y como ha explicado la propia Shackleton sobre el encuentro:

«Cuando lo vi por primera vez, pensé que podría haber sido un pez joven con aletas largas, pero cuando se acercó me di cuenta de que era un pulpo manta y me llené de alegría y no pude contener mi emoción. Estos animales son una especie de pulpo pelágico que rara vez se encuentra y que pasa todo su ciclo de vida en el océano abierto. ¡El primer macho vivo solo fue avistado en 2002!», escribió en su Instagram la bióloga marina.

Encontraron un pulpo manta.

La investigadora ha explicado que tras la emoción del encuentro, pudo capturar algunas fotografías y videos del pulpo. Un ejemplar fascinante que, sin embargo, tiene un cuchillo inusual en forma de tentáculo amputado robado de una medusa tóxica.

