A puñaladas asesinaron a un adulto mayor en Puerto Carreño

Conmoción en Puerto Carreño, Vichada tras el asesinato de un adulto mayor, cuyo cuerpo fue abandonado en un lote baldío. Las autoridades descartaron que se trate de un caso de robo.

El adulto identificado como Luis Ernesto Salamanca, fue hallado con varias heridas de arma blanca en el abdomen, cuerpo y manos. Sus familiares se encuentran consternados con el hecho, pues aseguran que Luis no se llevó ninguna de sus pertenencias.

“Dejó el dinero que mi hermana siempre le tenía para que se tomará los tintos y dejó el celular”, relató.

Al respecto, el coronel Edilberto García, comandante de la Policía del Vichada, dijo que frente al caso “hemos establecido que no es un hurto que se presenta, no se roban absolutamente nada, no es por hurtarle al señor, es con el ánimo de hacerle daño a él y pues eso es lo que sucede”.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Puerto Carreño, Carlos Pardo, anunció “una recompensa de hasta 5 millones de pesos para esclarecer este homicidio que hoy enluta a nuestra región”.

Lea también: Fotos y video: Incautaron más de 6 toneladas de cocaína en gigantesco complejo del ELN en Nariño

VIDEO: Cayeron los sanguinarios que mataron con sevicia a tres personas al Norte del Valle de Aburrá https://t.co/AF7aAn1PEx — Minuto30.com (@minuto30com) June 29, 2021