Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡A las puertas de la inmortalidad! Jonas Vingegaard conquista la montaña y está a un día de ganar las 3 Grandes Vueltas

    El danés Vingegaard pondrá su nombre al lado de las más grandes leyendas que han logrado dominar las tres grandes rondas por etapas

    Publicado por: SoloDuque

    Vingegaard a la llegada de la meta este sábado 30 de mayo, penúltima etapa del Gira, ultima en la montaña
    Vingegaard a la llegada de la meta este sábado 30 de mayo, penúltima etapa del Gira, ultima en la montaña
    ¡A las puertas de la inmortalidad! Jonas Vingegaard conquista la montaña y está a un día de ganar las 3 Grandes Vueltas

    Resumen: Este domingo será un día de mero trámite y celebración, un "paseo de la victoria" para que el mundo del deporte corone a su nuevo monarca absoluto de las tres Grandes Vueltas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El ciclista danés Jonas Vingegaard acaba de firmar una actuación para los libros de historia del ciclismo mundial. Tras imponerse con autoridad en la última etapa de montaña (sumando así su quinta victoria de etapa en la actual competición) y peúltima del Giro de Italia, dejó todo listo para coronarse campeón y alcanzar uno de los hitos más exclusivos del deporte pedal.

    El octavo rey del ciclismo

    Con el triunfo asegurado para la jornada de mañana, Vingegaard se convertirá oficialmente en el octavo ciclista en toda la historia en ganar las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial, sumando a su palmarés:

    2 Tour de Francia.

    1 Vuelta a España.

    1 Giro de Italia (el cual está a punto de concretar).

    vingeggard1

    Un club legendario y exclusivo

    Al alzar el trofeo definitivo, el danés pondrá su nombre al lado de las más grandes leyendas que han logrado dominar las tres grandes rondas por etapas. Este es el selecto grupo al que Vingegaard se unirá este domingo:

    Eddy Merckx

    Bernard Hinault

    Jacques Anquetil

    Felice Gimondi

    Alberto Contador

    Chris Froome

    Vincenzo Nibali

    Este domingo será un día de mero trámite y celebración, un «paseo de la victoria» para que el mundo del deporte corone a su nuevo monarca absoluto de las tres Grandes Vueltas.

    Egan Bernal décimo en la general

    Mientras Jonas Vingegaard saborea de manera anticipada la gloria de su coronación histórica, el panorama para Egan Bernal tomó un tinte de puro sacrificio en la clasificación general.

    El pedalista colombiano vio relegada la oportunidad de asegurar una mejor posición final al tener que asumir su rol de gregario para la escuadra Netcompany INEOS durante la exigente penúltima etapa; justo cuando acariciaba un lugar de privilegio en el cierre de esta gran carrera, su compañero Thymen Arensman se quedó rezagado, obligando a Bernal a esperarlo, tirar de él y ayudarlo a minimizar las pérdidas de tiempo, demostrando su absoluta lealtad al equipo por encima de cualquier figuración individual.

    Arensman terminó cuarto en la general y Egan, en el décimo lugar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.