Vingegaard a la llegada de la meta este sábado 30 de mayo, penúltima etapa del Gira, ultima en la montaña

Resumen: Este domingo será un día de mero trámite y celebración, un "paseo de la victoria" para que el mundo del deporte corone a su nuevo monarca absoluto de las tres Grandes Vueltas.

¡A las puertas de la inmortalidad! Jonas Vingegaard conquista la montaña y está a un día de ganar las 3 Grandes Vueltas

Minuto30.com .- El ciclista danés Jonas Vingegaard acaba de firmar una actuación para los libros de historia del ciclismo mundial. Tras imponerse con autoridad en la última etapa de montaña (sumando así su quinta victoria de etapa en la actual competición) y peúltima del Giro de Italia, dejó todo listo para coronarse campeón y alcanzar uno de los hitos más exclusivos del deporte pedal.

El octavo rey del ciclismo

Con el triunfo asegurado para la jornada de mañana, Vingegaard se convertirá oficialmente en el octavo ciclista en toda la historia en ganar las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial, sumando a su palmarés:

2 Tour de Francia.

1 Vuelta a España.

1 Giro de Italia (el cual está a punto de concretar).

Un club legendario y exclusivo

Al alzar el trofeo definitivo, el danés pondrá su nombre al lado de las más grandes leyendas que han logrado dominar las tres grandes rondas por etapas. Este es el selecto grupo al que Vingegaard se unirá este domingo:

Eddy Merckx

Bernard Hinault

Jacques Anquetil

Felice Gimondi

Alberto Contador

Chris Froome

Vincenzo Nibali

Este domingo será un día de mero trámite y celebración, un «paseo de la victoria» para que el mundo del deporte corone a su nuevo monarca absoluto de las tres Grandes Vueltas.

Egan Bernal décimo en la general

Mientras Jonas Vingegaard saborea de manera anticipada la gloria de su coronación histórica, el panorama para Egan Bernal tomó un tinte de puro sacrificio en la clasificación general.

El pedalista colombiano vio relegada la oportunidad de asegurar una mejor posición final al tener que asumir su rol de gregario para la escuadra Netcompany INEOS durante la exigente penúltima etapa; justo cuando acariciaba un lugar de privilegio en el cierre de esta gran carrera, su compañero Thymen Arensman se quedó rezagado, obligando a Bernal a esperarlo, tirar de él y ayudarlo a minimizar las pérdidas de tiempo, demostrando su absoluta lealtad al equipo por encima de cualquier figuración individual.

Arensman terminó cuarto en la general y Egan, en el décimo lugar.