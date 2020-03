¿Puede su mascota contagiarle el coronavirus o usted contagiar a su mascota?

Tras conocerse la llegada de un nuevo coronavirus al mundo, muchos se han preguntado cómo es el proceso de propagación del virus, y hay quienes creen que este podría contagiarse entre humanos y animales, situación que generó la incertidumbre en los habitantes, pero un experto tiene la respuesta.

Minuto 30 habló con el profesor investigador del CES René Ramírez García, quien confirmó que solo se ha presentado un caso en el que una persona con el virus al parecer contagió a un gato, pero hasta el momento esto no ha sido comprobado y la teoría más fuerte es que no puede ser posible el contagio, tanto de un humano a su mascota como al revés.

Esto no quiere decir que a las mascotas no les pueda dar coronavirus, sin embargo, les da uno diferente, que no lo contagian a los humanos y que tiene reacción en los animales totalmente diferentes a los que el Covid-19 tiene en los seres humanos.

