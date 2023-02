[VIDEOS] Psíquica mencionó en 2019 que Madeleine McCann aparecería: Hizo en vivo con Julia

Hace poco apareció una joven polaca, llamada Julia Wandelt, que se volvió tendencia en redes sociales, por creer que ella puede ser Madeleine McCann.

Luego de este boom, se hizo también viral las predicciones de una vidente o psíquica, que afirmó hace un tiempo que la pequeña estaba viva y que en el 2023 encontraría a su familia.

Fia Johansson, es la psíquica que mencionó esto en el 2019 y que tiene más de 20 años de experiencia, colaborando con varios equipos de investigación privados y con departamentos encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a resolver varios casos usando su don.

Por esto, sus visiones toman mucha fuerza, y recuerdan que Johansson aseguró al sitio web ‘Meaww.com’ que Maddie “nunca estuvo muerta”, porque les recuerda que ella trató de comunicarse con su alma pero no lo logró (porque estaba viva).

Junto a esto, en ese momento seguró que para el 2023 o para el siguiente año, la pequeña encontraría a su familia real.

“Entre el año 2023 y 2024 ella se va a encontrar accidentalmente a su familia, pero no sabrá quiénes son”, indicó y comentó que posiblemente ella no se acuerde nada de esta situación.

«Esta es la entrevista entre una hermosa joven y yo que siente o cree que podría ser Madeline. Lo que es tan importante es asegurarse de que Julia se encuentre a sí misma y a la identidad. Cuando algunas mujeres piden ayuda, especialmente las que fueron abusadas y pasaron por una infancia dura, es mi responsabilidad ayudar. Ella está emocional, triste, confundida y asustada de lo desconocido. Lo importante es el hecho de que todos tenemos el deber de ayudarla.»

Durante esta transmisión, la mujer cuestionó a la joven sobre la actitud que están tomando sus padres con esta situación.

“No importa lo que otras personas digan en este momento, yo creo que tu madre, padre y abuela podrían detener esto, si realmente creyeran que no eres Madeleine McCann. Pero no lo hicieron. Podrían ir fácilmente a la prensa, en lugar de esconderse (…) Fácilmente, ellos podrían ir al hospital y demostrar que el certificado de nacimiento es tuyo, o presentar muchas pruebas. Ella no hizo ninguna de esas cosas. No te dieron ninguna evidencia. Para mí es bastante sospechoso, preocupante”.

