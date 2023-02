PSG en boca de todo el mundo, cayó ante el Bayern: hay memes

Este martes, 14 de febrero, se enfrentaron Paris Saint Germain (PSG) y Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League, duelo en el que los alemanes se llevaron una valiosa victoria (0-1) en el Parque de los Príncipes. Por su parte, los franceses, que iniciaron con Kylian Mbappé como suplente, no mostraron su mejor versión y ahora quedaron obligados a ganar el 8 de marzo en el Allianz Arena si quieren seguir en la pelea.

Ante esta caída, las redes sociales no perdonaron al PSG y lo volvieron tendencia gracias a las burlas, críticas y memes.

Donnarumma trying to save Coman's shot

PSG with Mbappe vs PSG without Mbappe pic.twitter.com/3sxdfnKPnV

