    El PSG conquista la Copa Intercontinental 2025 tras derrotar al Flamengo en penales con una actuación histórica del portero Safonov. Foto: Tomada de FIFA / Créditos al autor
    Resumen: El París Saint-Germain se coronó campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025™ tras vencer al CR Flamengo en una dramática tanda de penaltis (2-1), luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario con goles de Kvaratskhelia y Jorginho. El guardameta ruso Matvei Safonov se consagró como el héroe de la noche en el Estadio Ahmad Bin Ali al detener cuatro remates consecutivos, asegurando así un histórico póker de títulos para el equipo de Luis Enrique y consolidando su dominio mundial en un año inolvidable para el club parisino.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El PSG ha consolidado su dominio en el fútbol mundial al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

    En una final vibrante disputada en el Estadio Ahmad Bin Ali de Al-Rayyan, el conjunto dirigido por Luis Enrique se impuso al CR Flamengo en una agónica tanda de penaltis (2-1), tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con un empate 1-1.

    Con este triunfo, el club parisino cierra un año histórico en el que también conquistó su primera Champions League.

    El encuentro comenzó con un PSG dominante, aunque marcado por la polémica. Apenas al minuto nueve, el VAR anuló un tanto de Fabián Ruiz por considerar que el balón había salido de fondo antes del remate.

    Sin embargo, la insistencia europea dio sus frutos al minuto 38, cuando Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rechace corto del portero Agustín Rossi tras un centro de Desire Doue para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 antes del descanso.

    En la segunda mitad, el Flamengo reaccionó y encontró la paridad al minuto 62. Una falta de Marquinhos sobre De Arrascaeta dentro del área fue señalada como penalti tras la revisión del VAR.

    El PSG toca el cielo en Catar: Campeón de la Copa Intercontinental 2025

    El experimentado Jorginho no perdonó desde los once metros y, con su característico estilo de ejecución, engañó a Safonov para establecer el 1-1.

    Pese al ingreso de Ousmane Dembélé en los minutos finales y una ocasión clarísima fallada por Marquinhos, el marcador no se movió, forzando una prórroga sin goles que derivó en la definición por penales.

    La tanda de penaltis consagró a un héroe inesperado: Matvei Safonov. El guardameta ruso, que mantuvo la titularidad por encima de Lucas Chevalier, firmó una actuación histórica al detener cuatro lanzamientos consecutivos del conjunto brasileño.

    Gracias a sus reflejos, el PSG selló la victoria por 2-1 en la tanda, asegurando el trofeo intercontinental y poniendo el broche de oro a un 2025 inolvidable para la entidad francesa justo en las vísperas del Día Nacional de Catar.

