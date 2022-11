Pruebas eléctricas y mecánicas en Hidroituango se cumplieron sin riesgo para las comunidades

in

EPM informó a través de un comunicado, que las pruebas electicas y mecánicas de los generadores de energía 1 y 2 de Hidroituango, se cumplieron sin fallas, sin riesgo técnico para el proyecto y sin riesgo para las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica.

Comunicado de EPM:

EPM informa a la opinión pública sobre las pruebas que realiza desde hace cuatro meses con el propósito de chequear los diferentes sistemas en el proceso previo a la entrada en operación segura de Hidroituango:

1. Dentro de las pruebas eléctricas y mecánicas que EPM realiza en las unidades de generación de energía 1 y 2 de Hidroituango, se adelantó ayer lunes 14 de noviembre, una prueba en la unidad 1 con giro mecánico entre 6 y 8 revoluciones por minuto a muy baja velocidad, comparado con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar. En esta prueba se constató que todo el sistema mecánico funcionara de manera correcta y sin dificultades. Esta prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga.

2. EPM comunicará de manera oportuna a la opinión pública cuando se adelanten las pruebas a carga nominal, es decir, cuando la máquina ya esté energizada.

3. Cuando se practiquen las pruebas a carga nominal, EPM se articulará con las autoridades para realizar las evacuaciones necesarias de acuerdo con lo estipulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Precisamente, este martes 15 de noviembre se hizo un simulacro de evacuación preventivo y voluntario con las comunidades ribereñas del río Cauca de los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y Tarazá. La Empresa reitera que este simulacro hace parte de una preparación previa de las comunidades, dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Hidroituango, y no está relacionado con las pruebas que desde hace cuatro meses se hacen en las unidades de generación 1 y 2.

4. Hidroituango dispone de un moderno Centro de Monitoreo Técnico (CMT), con avanzadas tecnologías para este tipo de obras, que permite monitorear diversas variables y frentes en tiempo real las 24 horas del día, siete días a la semana, durante todo el año. Las diferentes pruebas se siguen a través de este Centro por personal experto.

