[VIDEO] Disidencias FARC dan prueba de supervivencia del sargento secuestrado en Cauca

Cuatro días después de su secuestro en Cauca, se conocieron pruebas de supervivencia del sargento segundo del Ejército, Juan Gabriel Chachinoi Miramag, quien se encuentra en poder de las disidencias de las FARC.

El militar se movilizaba en un bus de transporte público, entre los municipios de El Tambo y Patía, cuando los guerrilleros registraron el vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

«El día 10 de enero, fui capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hasta el momento, se me han respetado los derechos como persona, no he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Quiero decir que hoy 13 de enero recibí el saludo por parte de mi familia, mi papá, mi mamá, y quiero hacerles llegar el mensaje de que me encuentro bien y se me ha suministrado lo que requiero para mi salud”, dijo en un video el sargento.

En la grabación, donde se ve sentado en un cambuche, acompañado de hombres fuertemente armados, también dijo que muy pronto estará en libertad.

El mensaje al que se refiere el militar, fue un video publicado por su familia, en el que piden su libertad: «Estamos orando por él, lo estamos apoyando, pedimos que lo liberen, es un hombre humilde, por favor que no lo devuelvan», dijo la madre, Teresa Miramag de Chimacoy.

El sargento es orgánico del Batallón de Infantería 43 Juanambú de Florencia Caquetá y lleva 14 años y 8 meses en el Ejército.

