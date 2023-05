Últimos días para la inscripción de estudiantes a la prueba Saber 11 A

El próximo viernes 12 de mayo se cierra el plazo ordinario para que los colegios calendario A inscriban sus estudiantes para las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico que se realizarán el 13 de agosto de 2023 bajo la modalidad lápiz y papel.



“Desde el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes hacemos un llamado a los rectores y directivas docentes de las diferentes instituciones educativas, para que realicen a tiempo el proceso de inscripción de sus estudiantes, de manera que no incurran en costos adicionales o afectaciones en el tránsito hacia la educación superior de sus estudiantes”, sostuvo Andrés Molano Flechas, director general del Icfes.



El funcionario enfatizó que Saber 11, no sólo va dirigida a estudiantes que están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen. Mientras tanto, la prueba Pre Saber va dirigida a estudiantes de grados 9° y 10° que se quieren familiarizar con el tipo de preguntas del examen Saber 11.



Por otro lado, la prueba de Validación del Bachillerato Académico, está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.

Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.



Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea a través del botón de pago PSE. Sin embargo, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera. En el siguiente link conozca el paso a paso para realizar el pago por PSE https://youtu.be/OIKfbKnO6VM



Para más información los interesados pueden comunicarse con el Icfes a nuestra línea de atención marcando (601) 5144370, en Bogotá, o a través del chat en línea del Icfes, disponible en www.icfes.gov.co en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Lf0KQi

Más noticias de Colombia