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    ¡Prueba de vida! Subintendente Franque Esley Hoyos, secuestrado por el ELN, ruega por su liberación al presidente Petro

    “Escúchenos, señor Presidente”: El llamado de Hoyos Murcia

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Prueba de vida! Subintendente Franque Esley Hoyos, secuestrado por el ELN, ruega por su liberación al presidente Petro

    Resumen: El drama para la familia del subintendente comenzó el 20 de julio de 2025

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La angustia y la zozobra no terminan para la familia del subintendente de la Policía Nacional, Franque Esley Hoyos Murcia. En las últimas horas se dio a conocer una nueva prueba de supervivencia del uniformado, quien completa ya nueve meses en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras ser secuestrado en el departamento de Arauca.

    Con este dramático llamado desde el cautiverio, el policía le envía un mensaje directo al Gobierno Nacional para buscar un canal humanitario que ponga fin a su encierro.

    “Escúchenos, señor Presidente”: El llamado de Hoyos Murcia

    A través de un material audiovisual grabado en una zona boscosa, el subintendente Hoyos Murcia —quien estaba adscrito a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín)— reapareció para confirmar que sigue con vida y enviar un ruego directo al presidente de la República, Gustavo Petro.

    En su mensaje, el uniformado le pidió encarecidamente al Jefe de Estado que preste atención a la difícil situación que enfrentan él y sus compañeros de cautiverio. Su solicitud fue clara: que el Gobierno escuche su clamor y apoye decididamente una negociación o acuerdo humanitario que garantice su pronta liberación y el retorno seguro a sus hogares.

    Nueve meses de un doloroso calvario

    El drama para la familia del subintendente comenzó el 20 de julio de 2025. Ese día, mientras se movilizaba en un vehículo por la vía que conduce del municipio de Tame a Arauca capital, Hoyos Murcia fue interceptado por hombres fuertemente armados del Frente de Guerra Oriental del ELN, junto a su compañero, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza.

    Esta nueva prueba de supervivencia se suma a las difundidas en meses anteriores, donde los uniformados han pedido constantemente a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operativos de rescate a sangre y fuego para salvaguardar sus vidas.

    Mientras el Gobierno evalúa esta petición, la familia del subintendente Hoyos Murcia, que ya ha pasado Navidades y fechas especiales con “el corazón en la mano”, reitera su exigencia al grupo guerrillero para que respete la vida de su ser querido y tenga un gesto real de paz devolviéndolo a la libertad tras 280 largos días de secuestro.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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