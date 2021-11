En primer debate la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley con el que se protegería el derecho a la intimidad de las personas, por lo que durante las horas inhábiles, los fines de semana y días festivos, las entidades financieras (como bancos y aseguradoras) no podrían contactarlo.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia financiera están divididas principalmente en establecimientos de comercio, administradoras de pensiones y cesantías, aseguradoras, portafolios de inversión y conglomerados financieros. Puede consultarlas aquí.

Durante el tiempo inhábil, es decir, fines de semana y festivos, estas entidades financieras no podrán contactarlo por mensajes de texto, de datos, llamadas telefónicas, correos electrónicos y similares.

El proyecto de ley busca que se respete el derecho a la intimidad de los usuarios, para que, en sus tiempos libres, no estén obligados a atender a llamadas y mensajes que no quieren recibir.

El representante Gabriel Jaime Vallejo expresó durante el debate sobre el proyecto de ley que la iniciativa debería extenderse para que no solo aplique a los consumidores financieros.

Ningún consumidor podrá ser contactado por más de dos canales durante una misma semana y siempre deberá ser por el que suministró para ese objetivo.

Las entidades financieras tampoco podrán contactar a las referencias, avalistas, codeudores y deudores solidarios durante estos tiempos inhábiles. Además, solo podrá hacerlo si ya pasaron 30 días hábiles de mora.

