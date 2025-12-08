Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    El Observatorio Volcánico de Hawái del USGS continúa monitoreando de cerca la actividad

    ¡Provoca tocarla! Erupción histórica en Kīlauea: fuentes de lava de más de 300 Metros

    Resumen: La erupción generó una emisión masiva de gas volcánico, con tasas de dióxido de azufre que probablemente superaron las 50,000 toneladas por día

    Minuto30.com .- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha compartido nuevos detalles de la “erupción cumbre” del volcán Kīlauea en Hawái, específicamente del episodio 38 de fuentes de lava en el cráter Halema‘uma‘u, iniciado el 6 de diciembre a las 8:45 a.m. HST.

    Hermosas Fuentes de Lava

    La actividad eruptiva comenzó en el respiradero norte y se intensificó rápidamente en el respiradero sur, donde las fuentes de lava crecieron a más de 1,000 pies (300 metros) de altura. Estas fuentes estaban inclinadas hacia el sur, apuntando a una zona cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. A las 9:55 a.m., la caída de tefra caliente (fragmentos de roca volcánica) destruyó un sitio de cámara de transmisión (V3) a menos de 500 metros de los respiraderos, subrayando el peligro inminente en la zona.
    Impacto Atmosférico y Gases

    La erupción generó una emisión masiva de gas volcánico, con tasas de dióxido de azufre que probablemente superaron las 50,000 toneladas por día. La alta tasa de efusión también produjo una pluma de humo muy dramática que se elevó a más de 20,000 pies sobre el nivel del mar. Esta pluma motivó advertencias especiales del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Asesoramiento de Ceniza Volcánica de Washington.
    Alerta a la Comunidad y Monitoreo

    La Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawái emitió un aviso a las comunidades a favor del viento sobre el potencial de caída de partículas finas de vidrio volcánico. Si bien los episodios eruptivos recientes de Kīlauea han durado entre 5 y 9 horas, este episodio llevaba activo aproximadamente 4.5 horas al momento del reporte. El Observatorio Volcánico de Hawái del USGS continúa monitoreando de cerca la actividad en coordinación con las autoridades locales.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


