Protestas en Baréin, Jordania y en Yemen exigen una posición árabe más dura hacia Israel

Amán/Manamá/Saná, 3 nov (EFE).- Miles de manifestantes salieron este viernes a las calles en varias ciudades de Baréin, Jordania y Saná para condenar los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza y exigir que los países árabes tomen una posición política más dura hacia a Israel.

En Jordania, país que firmó la paz con Tel Aviv en 1994, miles de personas se manifestaron hoy en varias ciudades y exigieron "eliminar" los acuerdos de paz con Israel, "expulsar al embajador israelí" y "cerrar la embajada".

"Cortad relaciones .. no queremos gas, ni agua", "basta mártires" y "Por tí sacrificamos nuestras almas, oh Aqsa", en alusión a la mezquita ubicada en Jerusalén Este -ciudad ocupada por Israel en 1967- considerada tercer lugar sagrado para el islam, coreaban los manifestantes.

El Gobierno jordano anunció el pasado miércoles la retirada de su embajador en Tel Aviv y afirmó que tomó esa decisión para expresar su "rechazo y condena a la guerra de ocupación israelí en Gaza, que está matando a inocentes y provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes", y que mantendrá esta decisión hasta que "Israel detenga su guerra" en el enclave palestino.

En Saná, capital de Yemen, controlada por los rebeldes chiíes hutíes, centenares de simpatizantes de ese movimiento proiraní expresaron hoy su apoyo a la "resistencia" en Gaza y corearon eslóganes como "muerte para Israel" y "muerte para Estados Unidos".

Los hutíes han reivindicaron varios ataques con misiles balísticos y drones en los últimos días contra Israel, en apoyo al grupo islamista palestino Hamás.

El Ejército israelí, que amenazó con tomar represalias por esos ataques, ha afirmado que han sido neutralizados por los sistemas defensivos israelíes.

Marchas de protestas similares tuvieron lugar en el reino de Baréin, cuya población es en su mayoría chií, aunque con un gobierno suní, donde se podía escuchar: "Por ti vamos, oh resistencia (…) oh Gaza, Oh Jerusalén" o eslóganes como "muerte" para Estados Unidos e Israel.

Por: EFE