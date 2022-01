Así se ven los protagonistas originales de «Scream» en la nueva película de la franquicia

La saga de ‘Scream’ es una de las más famosas del cine de terror y a lo largo de décadas ha logrado ganar fanáticos en cada una de las generaciones. Ahora, la cinta estrena una nueva entrega y así se ven las estrellas originales.

Luego de varias secuelas que no lograron alcanzar el éxito de la primera cinta de Wes Craven, la idea de una quinta película no entusiasmaba a los fanáticos. Pero para sorpresa de los críticos, esta nueva entrega parece estar a la altura de la primera y sabe recuperar la gracia que siempre ocupó un lugar central en los films de este género, que tuvo su auge a finales de la década del 90.

Igual que con las películas anteriores de ‘Scream’, sus protagonistas regresarán y, si bien los fanáticos los vieron por primera vez hace unos años, no deja de ser sorprendente descubrir cuánto han cambiado desde el estreno de la película original, que cambió para siempre el género de terror.

Así lucen en la actualidad los actores de Scream.

No puede haber una ‘Scream’ sin Neve Campbell y su icónica «final girl», Sydney Prescott. Si bien en un principio no estaba segura de querer regresar para la quinta entrega, finalmente no pudo resistirse luego de una charla con Matt Benttinelli-Olpin en la que le dijo que ella era fundamental para la historia.

Otra de las más recordadas de la saga de ‘Scream0 es Courtney Cox, que, además de su fama como Monica en Friends, brilló como la reportera Gale Weathers, siempre dispuesta a dejar todo para conseguir su historia.

Por último, el oficial Dewey es el último gran personaje que hace su regreso en esta nueva entrega de ‘Scream’.

Si bien todos ellos estuvieron presentes en las entregas a lo largo de los años, tanto Cox como Campbell tuvieron roles menores en las últimas dos películas de ‘Scream’, por lo que esta nueva cinta supone sus esperados regresos a los roles protagónicos.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

¡Pagaron una millonada y batieron récord! Subastada la página de un cómic de Spiderman | https://t.co/HMAI05aeDv — Minuto30.com (@minuto30com) January 14, 2022