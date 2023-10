Prosper y Lively II, de los Dallas Mavericks, inauguraron pistas de baloncesto en Madrid

in

Madrid, 9 oct (EFE).- Los jugadores de los Dallas Mavericks Olivier-Maxence Prosper y Dereck Lively II, bien como Cynt Marshall, CEO de la franquicia de la NBA, asistieron este lunes, en la víspera de su partido frente al Real Madrid, a la inauguración de unas nuevas pistas de baloncesto en la capital madrileña, donde ha sido posible disfrutar de un espectáculo de mates y un curso de baloncesto.

Dos canchas totalmente renovadas en el distrito de Tetuán (Madrid) que cuentan con los principales colores de los ‘Mavs’, con el objetivo de impulsar el futuro de las jóvenes promesas del baloncesto, como ya hicieron el año pasado en Eslovenia.

“En los Dallas Mavericks, creemos en devolver. Lo que estamos haciendo hoy es un acto de retribución a nuestra comunidad, pero no es sólo retribuir a nuestra comunidad, es invertir. Invertir en la salud física, mental y emocional y en el bienestar de estos maravillosos, maravillosos estudiantes atletas”, explicó Cynt Marshall, CEO de la franquicia de la NBA.

Luka Doncic, la estrella eslovena de los 'Mavs' formado en el Real Madrid, no asistió al acto, sin embargo el equipo no se olvidó de él, ya que agradeció brevemente a la capital española por "haber posibilitado su crecimiento y haberlo acogido".

Durante el acto, en colaboración con Xbox, se sorteó una consola para uno de los jóvenes del Colegio Buen Consejo. El pívot de 19 años del conjunto texano Dereck Lively II tomó las riendas y sorteó al ganador: "Sólo estoy aquí para hacer el sorteo. Este proyecto no sería posible sin nuestros amigos de Spots for the Xbox. Estoy encantado de dar una sorpresa tan especial a uno de estos afortunados".

El partido entre el Real Madrid y el equipo de la NBA, que supone la vuelta de Doncic a la capital madrileña, se disputará en el WiZink Center, donde además se estrenarán iluminaciones deportivas de última generación en Europa, basadas en los criterios homologados de la NBA.

Sergio Llull, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez recibirán así a la estrella eslovena de los ‘Mavs’ el martes, a las 20:45 horas, que debutó en Madrid en 2015 y regresa por primera vez a la que fue su casa, acompañado de leyendas como Kyrie Irving, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr. o Markieff Morris.

