[VIDEO] ¡Qué propuesta! René Higuita le planteó una solución a la Dimayor

En la noche de este miércoles, Atlético Nacional volvió a jugar un partido en el estadio Atanasio Girardot, pero tuvo que ser sin público en el triunfo 2-0 ante Unión Magdalena por la fecha 16 de la Liga BetPlay, resultado que dejó al conjunto antioqueño parcialmente entre los ocho.

No obstante, a quien no le agradó mucho haber vuelto al Atanasio sin público, fue al exportero y ahora entrenador de arqueros del club paisa, René Higuita, el cual durante el calentamiento de cara al encuentro con Unión, grabó un vídeo en el que propuso una idea para cuando se presenten sanciones de la Dimayor con fútbol a puerta cerrada.

La leyenda verdolaga propuso que cuando se jueguen partidos sin público, los padres de familia con sus hijos puedan ir a ver a su equipo, ya que le pareció muy lamentable ver el estadio desolado frente a ‘El Ciclón’.

“Salimos acá a hacer el calentamiento y empezamos a ver esta tribuna vacía y se me viene a la cabeza algo. En vez de no traer afición, en vez de suspender el estadio y cerrar las puertas, ¿por qué no pensamos en llenar, cuando sea a puerta cerrada, con los niños y sus padres? Digo yo, esto es una tristeza, pero toca enfrentarlo”, manifestó Higuita.

Por ahora, la idea es admirada y aplaudida en las redes sociales, pero toca esperar si Dimayor decide escuchar la propuesta del exportero de la Selección Colombia, pues sobre el papel, parece viable y no descabellada.

