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    Terror en la vía Panamericana: Hombres armados irrumpen en restaurante y secuestran a su propietaria en la vía Popayán – Timbío

    Las autoridades adelantan un fuerte operativo en la región y en la vía Panamericana, para dar con el paradero de la comerciante secuestrada este 12 de julio

    Publicado por: SoloDuque

    La propietaria del restaurante fue sacada a la fuerza de su negocio, por hombres armados; delante de comensales y empleados en la vía panamericana,
    La propietaria del restaurante fue sacada a la fuerza de su negocio, por hombres armados; delante de comensales y empleados. Foto: Redes Sociales
    Terror en la vía Panamericana: Hombres armados irrumpen en restaurante y secuestran a su propietaria en la vía Popayán – Timbío

    Resumen: Unidades de inteligencia e investigación criminal trabajan a contrarreloj para identificar el vehículo implicado, dar con el paradero de los responsables y lograr la pronta y segura liberación de la propietaria de La Marqueza.

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    Minuto30.com .- Un nuevo y preocupante hecho de violencia estremece al departamento del Cauca. Sonia Sarmiento, una reconocida empresaria de la región y propietaria del restaurante La Marqueza, fue secuestrada en las últimas horas en pleno corredor de la vía Panamericana.

    El angustioso incidente ha encendido las alarmas de las autoridades y la comunidad, sumando tensión a la situación de orden público que atraviesa el suroccidente colombiano. El secuestro se registró exactamente en el estratégico tramo vial que conecta a los municipios de Popayán y Timbío.

    Los minutos de terror

    Según los primeros reportes conocidos, el plagio fue ejecutado con extrema rapidez y violencia. Al menos cuatro hombres fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones del establecimiento comercial, intimidando a los presentes.

    Sin mediar palabra, los delincuentes sometieron a la empresaria Sonia Sarmiento y la obligaron a subir a una camioneta que los esperaba a las afueras del lugar. Tras lograr su cometido, los captores aceleraron y emprendieron la huida con rumbo hacia el sur del departamento del Cauca.

    Operativo de rescate en marcha

    Inmediatamente después de recibir el reporte de la comunidad, la Policía Nacional y demás fuerzas de seguridad activaron los protocolos de emergencia.

    Actualmente, las autoridades adelantan un fuerte operativo en la región, implementando cierres viales y los denominados «planes candado» en las rutas de escape. Además, unidades de inteligencia e investigación criminal trabajan a contrarreloj para identificar el vehículo implicado, dar con el paradero de los responsables y lograr la pronta y segura liberación de la propietaria de La Marqueza.

    La comunidad y el gremio de comerciantes del Cauca han expresado su profundo rechazo frente a este hecho, exigiendo a los captores el respeto por la vida de Sonia Sarmiento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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