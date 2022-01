El pasado viernes 21 de enero, la reconocida influenciadora conocida como ‘La segura’ reapareció en sus redes sociales dio a conocer que pronto la operaran.

A través de su cuenta de Instagram dijo que le llovieron los cirujanos para el retiro de los biopolímeros.

Con un emotivo mensaje, dio el anuncio. “Quiero contarles que si Dios lo permite pronto me operan… POR FIN. Gracias a ustedes me llovieron cirujanos del cielo. Yo solo pensaba, por favor que esta vez sí me quieran operar”.

En unos escritos en sus historias expresó: “Jamás me cansaré de nombrarlo a él – a Dios – y de darle el crédito que se merece en cada cosa que hace en mi vida, no hablo solo de las buenas, hablo de las cosas aparentemente ‘malas’ que él ha permitido que yo viva porque cada una de ellas me han hecho ser la mujer que soy hoy”.