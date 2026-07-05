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    Promesa cumplida: Galán anuncia que el Metro de Bogotá cruzó la barrera del 80% en junio

    El Distrito reafirma que el proyecto avanza a toda marcha, consolidando la confianza en que el Metro de Bogotá será pronto una realidad

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Gran avance! Tren del Metro de Bogotá supera con éxito 5.7 kilómetros de pruebas en el viaducto
    Foto: Metro de Bogotá
    Promesa cumplida: Galán anuncia que el Metro de Bogotá cruzó la barrera del 80% en junio

    Resumen: El Distrito reafirma que el proyecto avanza a toda marcha, consolidando la confianza en que el Metro de Bogotá será pronto una realidad para transformar la movilidad de millones de capitalinos

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    Minuto30.com .- El anhelado sueño de los bogotanos está cada vez más cerca de inaugurarse. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, entregó excelentes noticias sobre el avance de la que es considerada la obra de infraestructura más importante en la historia del país.

    A través de su cuenta oficial en X, el mandatario capitalino confirmó que la construcción de la Primera Línea del Metro ha logrado un hito fundamental al superar el 80% de ejecución.

    Una meta cumplida a tiempo

    El avance reportado no es casualidad. Según explicó el mismo Galán en su publicación, la administración distrital y los consorcios encargados se habían trazado un cronograma estricto para la mitad del año.

    «Nos pusimos la meta de superar esta cifra para el mes de junio. La cumplimos», sentenció el alcalde, enviando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sobre el ritmo de los trabajos.

    Pruebas a máxima velocidad

    Más allá del vaciado de concreto y la instalación de vigas, lo que más ha emocionado a los bogotanos son los avances operativos.

    El alcalde reveló que los trenes, que actualmente se encuentran en una rigurosa fase de pruebas dinámicas, ya están logrando llegar hasta la Estación 4 del trazado.

    Pero el dato que más sorprendió es el rendimiento de la flota: los vagones ya alcanzaron una velocidad de 90 km/h durante estos recorridos de ensayo, demostrando la capacidad y eficiencia que tendrá el sistema una vez abra sus puertas al público.

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    Con estas cifras, el Distrito reafirma que el proyecto avanza a toda marcha, consolidando la confianza en que el Metro de Bogotá será pronto una realidad para transformar la movilidad de millones de capitalinos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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