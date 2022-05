En las redes celebran que la Met Gala prohíba los vestidos de valor histórico tras la polémica con Kim Kardashian

Kim Kardashian fue acusada de «promover estándares corporales poco saludables» después de su aparición en el Met Gala 2022. A simple vista, la empresaria lució espectacular portando el icónico vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy en 1962. Sin embargo, se llenó de críticas luego de admitir haber perdido más de 7 kilos en sólo tres semanas para entrar en el diminuto atuendo.

La estrella dijo que lloró cuando se dio cuenta de que no pudo ponerse el vestido durante una primera prueba, por lo que bajó de peso sólo para poder modelarlo.

Esto llevó a que los expertos en moda señalaran que el vestido tendrían daños irreparables pues estaba además de que estaba hecho a la medida específica de Monroe, tenía un almacenamiento especial a una temperatura- ambiente controlado desde que fue comprado por $ 5 millones en 2016.

Ahora, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) cambiará sus estatutos para prohibir el uso de piezas con valor histórico.

Sarah Scarturro, ex jefa del departamento de Conservación de la Moda Met, criticó al museo Ripley’s Believe It or Not! por permitir que Kardashian llevara el vestido a la gala.

«Cuando era la jefa del laboratorio de conservación en el Costume Institute, tuve que rechazar solicitudes de personas para que las celebridades usaran modelos irremplazables de la colección», dijo Scarturro.

Unos minutos fueron suficientes para que el Consejo Internacional de Museos diera su posición a través de un comunicado, donde señaló:

«Las prendas históricas no deben ser utilizadas por nadie, ni por personajes públicos ni privados. Es mejor prevenir que curar el daño. El trato inadecuado destruirá un objeto para siempre», dijo la organización.

Prohibieron los vestidos de valor histórico en el MET Gala tras la polémica con Kim Kardashian.

Además, ICOM detalló que el uso del vestido fue incorrecto porque, en su momento, Monroe no usó ropa interior con el vestido para dar la sensación de que estaba desnuda, algo que Kardashian definitivamente no hizo.

Por otro lado, la prenda histórica está hecha de un material llamado seda soplada, que actualmente no existe, por lo que cualquier daño en el vestido sería irreparable, y el vestido en su conjunto irremplazable.

