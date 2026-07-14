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    ¡Pilas! En Europa y algunos países de América Latina prohibieron la venta de dos perfumes de Britney Spears

    La drástica medida contra los perfumes de Britney Spears no fue tomada a la ligera, sino que responde a una severa alerta internacional

    Publicado por: SoloDuque

    Britney Spears en una imagen de Instagram. Créditos a quien corresponda
    Britney Spears en una imagen de Instagram. Créditos a quien corresponda
    ¡Pilas! En Europa y algunos países de América Latina prohibieron la venta de dos perfumes de Britney Spears

    Resumen: El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el retiro inmediato del perfume 'Sunset Fantasy' de Britney Spears tras una alerta europea por sustancias riesgosas

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    Minuto30.com .- El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha emitido una contundente orden sanitaria que afecta directamente a los consumidores de productos de belleza en el país. La entidad anunció la cancelación inmediata del registro sanitario de un reconocido perfume de la línea de la artista Britney Spears, ordenando su retiro absoluto de las estanterías y del mercado nacional.

    La drástica medida no fue tomada a la ligera, sino que responde a una severa alerta internacional relacionada con la seguridad de los componentes utilizados en la fabricación del producto cosmético.

    ¿Cuáles son los perfumes «prohibidos»?

    De acuerdo con la información oficial, la restricción recae sobre las fragancias comercializadas bajo los nombres de «Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray», ambos producto elaborado por la reconocida compañía de cosméticos Elizabeth Arden Inc.

    El retiro en Panamá obedece a una alerta rápida generada por el sistema “Safety Gate” de la Comisión Europea. Este mecanismo de vigilancia internacional detectó en la composición de los perfumes la presencia de una sustancia prohibida que está directamente asociada a potenciales riesgos para la salud humana.

    Ambos perfumes de la línea de Britney Spears y elaborados por Elizabeth Arden Inc. recibieron alertas en Europa y algunos países de América Latina como Panamá

    Ambos perfumes de la línea de Britney Spears y elaborados por Elizabeth Arden Inc. recibieron alertas en Europa y algunos países de América Latina como Panamá

    ¿Qué se sabe de la sustancia nociva?

    Aunque el Ministerio de Salud del vecino país no detalló de inmediato los síntomas o afectaciones específicas que podría causar la exposición a dicha sustancia, la directriz de retirar el producto es de carácter preventivo y obligatorio para todos los establecimientos comerciales del país centroamericano.

    Las autoridades sanitarias instan a la población que haya adquirido recientemente el «Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray« a suspender su uso de forma inmediata para evitar cualquier complicación médica o reacción adversa, mientras se continúan ejecutando los operativos de verificación para asegurar que ningún lote de esta fragancia siga a la venta en el territorio panameño.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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