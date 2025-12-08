Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Prográmese que llega la Ciclovía navideña en Bogotá: 95 kilómetros de ciclorruta habilitados

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de la tradicional Ciclovía Nocturna Navideña, una de las actividades más esperadas por los bogotanos para celebrar la época decembrina. El evento se realizará este jueves 11 de diciembre, convirtiendo las calles en una fiesta de luces y bicicletas.

Detalles del Evento

La cita es el jueves 11 de diciembre, desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche (12:00 a.m.).

Se habilitará toda la Red de Ciclovía de Bogotá, sumando un total de 95.15 kilómetros para el libre tránsito de bicicletas y el disfrute de la noche festiva.

Activación Especial y Recorridos

Para darle un ambiente aún más festivo, la jornada de fin de año contará con una activación especial que incluye dos recorridos de Bicikaraokes. La invitación es a disfrutar pedaleando en familia o con amigos por la extensa red de vías habilitadas.

Para participar, tenga en cuenta los siguientes tramos de la red vial que estarán abiertos exclusivamente para la Ciclovía Nocturna el jueves:

Norte: Calles 170 y 116.

Centro: Calles 72 y 26, Carrera 9, Carrera 15 y Carrera 7.

Sur: Calle 17 Sur / Diagonal 16 Sur, Calle 39 Sur y Carrera 50.

Avenidas Principales: Avenida Boyacá y Avenida Córdoba.

