¡Prográmese! Partidos para hoy en el Mundial de Clubes

Resumen: El Mundial de Clubes en Estados Unidos continúa su desarrollo con partidos que, si bien algunos no han sido atractivos, mantienen la expectativa por la actuación de los equipos más destacados. Hasta el momento, Oporto, Palmeiras, PSG, Botafogo, Bayern Múnich, Boca Juniors, Chelsea, Flamengo, River Plate, Inter de Milán, Mamelodi y Borussia Dortmund lideran sus respectivos grupos. En los resultados recientes, Fluminense y Borussia Dortmund empataron sin goles, River Plate venció a Urawa 3-1, Ulsan HD perdió 1-0 ante Mamelodi, y Monterrey consiguió un empate 1-1 contra el Inter de Milán. La jornada de hoy, 18 de junio, presenta cuatro encuentros: Manchester City vs. Wydad, Real Madrid vs. Al-Hilal, Pachuca vs. Salzburgo, y Al-Ain vs. Juventus.