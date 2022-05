Este martes, 17 de mayo, se juegan partidos de la Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga BetPlay Femenina y Torneo BetPlay.

Los encuentros más destacados de la fecha son:

Premier League

Southampton vs. Liverpool / 1:45 p.m. /

Copa Libertadores

Bragantino vs. Estudiantes de La Plata / 5:15 p.m. / Star+

Peñarol vs. Cerro Porteño / 5:15 p.m. / Star+ y ESPN2

Boca Juniors vs. Corinthians / 7:30 p.m. / Star+ y ESPN

Flamengo vs. Universidad Católica / 7:30 p.m. / Star+ y Fox Sports2

Sporting Cristal vs. Talleres / 7:30 p.m. / Star+ y ESPN 2

Copa Sudamericana

Internacional vs. Independiente Medellín / 5:15 p.m. / DirecTV Sports

Junior vs. Oriente Petrolero / 7:30 p.m. / DirecTV Sports

Liga BetPlay Femenina

Deportivo Cali vs. Millonarios / 3:00 p.m. / Win Sports

Torneo BetPlay

Llaneros vs. Boyacá Chicó / 3:00 p.m. / Win Sports

Leones vs. Real Cartagena / 5:30 p.m. / Win Sports+

Fortaleza vs. Bogotá / 7:40 p.m. / Win Sports