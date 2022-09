Esta semana habrá una frenética agenda de partidos en el mundo con acción en Champions League, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en Colombia la Liga y Copa Betplay.

Le puede interesar

Se vivirán partidos imperdibles entre colombianos y clásicos de orden mundial. Programación para que se deleiten los aficionados al fútbol.

A continuación los partidos más destacados para que aliste el televisor y se programe:

Martes 6

Celtic vs Real Madrid /Grupo F Champions League/ 2:00 p.m.

Sevilla vs Manchester City / Grupo G Champions League / 2:00 p.m.

PSG vs Juventus / Grupo H Champions League / 2:00 p.m.

Palmeiras vs A. Paranaense / Semifinal Copa Libertadores / 7:30 p.m.

Miércoles 7

Ajax vs Rangers (Alfredo Morelos) / Grupo A Champions League / 11:45 a.m.

Napoli vs Liverpool (Luis Díaz) / Grupo A Champions League / 2:00 p.m.

Atlético de Madrid vs Porto (Matheus Uribe) / Grupo B Champions League / 2:00 p.m.

Inter de Milan vs Bayern Munich / Grupo C Champions League / 2:00 p.m.

Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Sporting / Grupo D Champions League / 11:45 a.m.

Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Olympique Marsella (Luis Javier Suárez) / Grupo D Champions League /2:00 p.m.

Flamengo vs Velez / Semifinal Copa Libertadores / 7:30 p.m.

Melgar vs Independiente del Valle / Semifinal Copa Sudamericana / 7:30 p.m.

Millonarios vs Independiente Medellín / Vuelta de semifinal Copa Betplay / 8:00 pm

Jueves 8

Manchester United vs Real Sociedad / Grupo E / Europa League 2:00 pm

Villarreal (Johan Mojica) vs Leche Poznan / Grupo C Conference League / 11:45 a.m.

Sao Paulo vs Atlético GO / Semifinal Copa Sudamericana / 7:30 p.m.