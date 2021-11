Llega el fin de semana y consigo el fútbol, distractor de muchos hinchas después de una larga semana laboral. Por eso en Minuto30 te traemos los partidazos más llamativos del fin de semana (19, 20 y 21 de noviembre) a lo largo del mundo.

¡Hoy!

*FC Augsburg vs Bayern Munich (Bundesliga) – 2:30 pm.

¡Sábado de partidazos!

*Athletico Paranaense vs Bragantino (Final Copa Sudaméricana) – 3:00 pm. ¡Partidazo!

🇺🇾🏆 Ela está cada vez mais perto do Centenário! Depois do Parque Rodó, a taça da CONMEBOL #Sudamericana irá ao estádio neste sábado. ⭐️ @AthleticoPR 🆚 @RedBullBraga 🤔 Quem leva o troféu para casa? pic.twitter.com/g4zR1MdnOe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 19, 2021

*Borussia Dortmund vs Stuttgart (Bundesliga) – 9:30 am.

*Atlético Madrid vs Osasuna (La Liga) – 12:30 pm.

*Barcelona vs Espanyol (La Liga) – 3:00 pm. ¡Partidazo! Xavi debuta en el banquillo blaugrana en el derbi catalán.

*PSG vs Nantes (Ligue 1) – 11:00 am.

*Leicester City vs Chelsea (Premiere League) – 7:30 am.

*Aston Villa vs Brighton (Premiere League) – 10:00 am. ¡Para ver! El histórico inglés Steven Gerrard dirigirá su primer partido con «The Villains».

*Watford vs Manchester Utd. (Premiere League) – 10:00 am.

*Liverpool vs Arsenal (Premiere League) – 12:30 pm. ¡Partidazo!

*Atalanta vs Spezia (Serie A) – 9:00 am.

*Lazio vs Juventus (Serie A) – 12:00 m.

*Fiorentina vs Milan (Serie A) – 2:45 pm.

*Boca Juniors vs Sarmiento (Torneo Argentino) – 5:15 pm.

*Chapecoense vs Gremio (Brasileirão) – 5:00 pm ¡Para tener en cuenta! Borja y Campaz en busqueda de no descender.

*Internacional vs Flamengo (Brasileirão) – 7:30 pm.

*Independiente del Valle vs Emelec (Serie A Ecuador) – 8:00 pm. ¡Duelo de punteros!

!Domingo de partidazos!

*Atlético Nacional vs Millonarios (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡Partidazo! Clásico y duelo por reclasificación.

*Deportivo Pasto vs Independiente Medellín (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡El rojo aún sueña con clásificación!

*Envigado vs Atlético Huila (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡El naranja cerca de asegurar clasificación!

*Deportivo Pereira vs América de Cali (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡La «mechita» mantiene la esperanza de clasificar!

*Independiente Santa Fe vs Aguilas Rionegro (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡El «cardenal» cree que es posible la clásificación!

*La Equidad vs Bucaramanga (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡»Los leopardos» esperan obtener la clásificación.!

*Patriotas vs Jaguares (Liga Betplay) – 3:30 pm. ¡»Los felinos» en busqueda de la clásificación!

*Granada vs Real Madrid (La Liga) – 10:15 am.

*Real Sociedad vs Valencia (La Liga) – 3:00 pm.

*Manchester City vs Everton (Premiere League) – 9:00 am.

*Lyon vs Marsella (Ligue 1) – 2:45 pm.

*Inter vs Napoli (Serie A) – 12:00 m. ¡Partidazo! Tú tranquilo! David Ospina en el arco.

*Racing vs Colon (Torneo Argentino) 5:15 pm.

*Platense vs River Plate (Torneo Argentino) 7:30 pm.

*Corinthians vs Santos (Brasileirão) – 2:00 pm.