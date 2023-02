¡Prográmese! Este lunes se entregarán los Premios The Best: horario

in

Este lunes, 27 de febrero, la FIFA entregará los Premios The Best, evento en el que serán premiados los mejores futbolistas, arqueros y entrenadores de las ramas masculina y femenina del fútbol en el mundo. De igual forma, se dará a conocer el mejor gol del 2022.

El galardón del ente rector llega cinco meses después de la entrega del Balón de Oro, que fue conquistado por Karim Benzema. En esta ocasión repite nominación, pero no es el favorito.

En esta ceremonia Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé serán protagonistas al estar nominados debidos a los logros del año pasado.

Horario y ¿dónde ver?

La ceremonia de los Premios The Best se realizará este lunes, desde las 3:00 de la tarde (hora colombiana). DirecTV Sports y DirecTV GO (aplicación) son los encargados de la transmisión.

