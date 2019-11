¡Prográmese! Estos son los horarios de los partidos de la Copa Davis que se está jugando toda esta semana

Este lunes inició oficialmente la Copa Davis en la ciudad de Madrid, España, donde está compitiendo Colombia, que cayó derrotado en el primer punto con la representación de Santiago Giraldo ante Steve Darcis, de Bélgica.

Este inicio amargo para los cafeteros fue confirmado por el colombiano Daniel Galán, quien perdió el segundo punto en el duelo ante David Goffin de Bélgica a pesar de tener un buen inicio y de haber ganado el primer set.

El próximo rival de Colombia será el equipo de Australia, con quien se enfrentará en duelos programados para este martes 19 de noviembre a partir de las 12:00 m.d., con tres duelos importantes en las aspiraciones de los cafeteros para avanzar de ronda.

Estas son las sedes y horarios que tendrá esta competencia en suelo europeo durante esta semana:

Martes 19 de noviembre:

Pista Central: Argentina – Chile (Grupo C) (5:00 a.m.)

Estadio 2: Francia – Japón (Grupo A) (5:00 a.m.)

Estadio 3: Kazajistán – Holanda (Grupo E) (5:00 a.m.)

Pista Central: España- Rusia (Grupo B) (12:00 m.d.)

Estadio 2: Estados Unidos – Canadá (Grupo F) (no antes de las 12:00 m.d.)

Estadio 3: Australia – Colombia (Grupo D) (no antes de las 12:00 m.d.)

Miércoles 20 de noviembre

Pista Central: Serbia – Japón (Grupo A) (5:00 a.m.)

Estadio 2: Argentina – Alemania (Grupo C) (5:00 a.m.)

Estadio 3: Gran Bretaña – Holanda (Grupo E) (5:00 a.m.)

Pista Central: Croacia – España (Grupo B) (no antes de las 12:00 m.d.)

Estadio 2: Estados Unidos – Italia (Grupo F) (no antes de las 12:00 m.d.)

Estadio 3: Bélgica – Australia (Grupo D) (no antes de las 12:00 m.d.)

Jueves 21 de noviembre

Pista Central: Francia – Serbia (Grupo A) (5:00 a.m.)

Estadio 2: Alemania – Chile (Grupo C) (5:00 a.m.)

Estadio 3: Gran Bretaña – Kazajistán (Grupo E) (5:00 a.m.)

Pista Central: Ganador Grupo D – Ganador Grupo F (no antes de las 12:00 m.d.)

Viernes 22 de noviembre

Pista Central: Ganador Grupo A – Primer mejor segundo (5:00 a.m.)

Pista Central: Ganador Grupo B – Segundo mejor segundo (no antes de las 12:00 m.d.)

Estadio 2: Ganador Grupo E – Ganador Grupo C (no antes de las 12:00 m.d.)

Sábado 23 de noviembre

Semifinal 1

Semifinal 2

Domingo 24 de noviembre

Final de la Copa Davis 2019 (10:00 a.m.)