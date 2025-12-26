Resumen: Durante diciembre de 2025 operará la medida de pico y placa en Bogotá en días hábiles, con excepción de este viernes 26 de diciembre

¡Prográmese este viernes! No hay pico y placa en Bogotá el 26 de diciembre

Este viernes 26 de diciembre de 2025 no hay medida de pico y placa en Bogotá. La medida fue levantada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso y salida de viajeros durante el fin de año 2025. Le medida de pico y placa regresa con normalidad el lunes 26 de diciembre de 2025.

Durante diciembre de 2025 y operará la medida de pico y placa en Bogotá en días hábiles, con excepción este viernes 26 de diciembre. Además, fue el pico y placa fue levantado para el viernes 2 de enero de 2026.

“Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”, aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán el pasado 5 de diciembre.

Debido al levantamiento de esta medida, este viernes 26 de diciembre pueden circular:

Vehículos particulares con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, y 9.

Vehículos de servicio o transporte especial con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, y 9.

Para los taxis, la medida de pico y placa en Bogotá rige con normalidad. Sólo pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Durante el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 de enero de 2026, regirá la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

La medida del pico y placa en Bogotá regresa el lunes 29 de diciembre

Así operará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares este lunes 29 de diciembre de 2025. Estos son los vehículos particulares que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Vehículos particulares: Pueden circular los automotores con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.