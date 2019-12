¡PROGRÁMESE! Estas son las películas más esperadas para 2020

Hollywood llegará recargado al 2020 y trae consigo varias cintas que los cinéfilos están esperando desde hace mese. Aquí les contamos cuáles son las películas más esperadas para el próximo año.

Marvel y Disney como siempre tienen a sus fanáticos a la espera de sus grandes producciones y el 2020 lanzarán varias cintas que desde ya prometen ser éxitos de taquilla. “Black Widow” de Cate Shortland y “Mulan” de Niki Caro son dos de las cintas que los fans quieren ver ya, resaltando que son dirigidas por mujeres.

Otras producciones también lideradas por mujeres son “Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” de Cathy Yan y “Wonder Woman 1984” de Patty Jenkins, dos películas que hace parte del universo DC Comics, también están en al lista de las más añoradas.

A continuación los tráilers de las cintas más esperadas del 2020 según la lista de IMDB:

“Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” (7 de febrero)

“Sonic the Hedgehog” (14 de febrero)

“Mulan” (27 de marzo)

“No Time to Die” (10 de abril)

“Black Widow” (1 de mayo)

“Fast & Furious 9” (22 de mayo)

“Wonder Woman 1984” (5 de junio)

“Top Gun: Maverick” (26 de junio)

“The King’s Man” (18 de septiembre)

“Dune” (18 de diciembre)