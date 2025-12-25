¡Prográmese! 2026 tendrá cuatro eclipses: eventos «celestiales» que no se puede perder

Resumen: Los eclipses no solo son espectáculos visuales, sino recordatorios de la asombrosa mecánica de nuestro sistema solar.

Minuto30.com .- El 2026 promete ser un año histórico para los amantes del cielo. Los movimientos celestiales nos regalarán cuatro citas imperdibles: dos eclipses de Sol y dos de Luna.

Desde el impresionante “Anillo de Fuego” hasta la mística “Luna de Sangre”, aquí le presentamos el calendario detallado para que prepare sus gafas homologadas y sus telescopios.

1. El “Anillo de Fuego” (17 de febrero de 2026)

El año iniciará con un eclipse anular de Sol. Este fenómeno ocurre cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra y no logra cubrir por completo el disco solar, creando el famoso efecto de “anillo de luz”.

Desde dónde ver: Será visible principalmente en la Antártida, el sur de África y el extremo sur de Argentina y Chile. En Colombia no será visible, pero se podrá seguir vía streaming.

2. La “Luna de Sangre” (3 de marzo de 2026)

Dos semanas después del primer eclipse solar, la Tierra se interpondrá entre el Sol y nuestro satélite, provocando un eclipse total de Luna. El satélite se teñirá de un rojo intenso debido a la refracción de la luz en nuestra atmósfera.

Desde dónde ver: Será el espectáculo de la madrugada en América del Norte y Centroamérica. En Asia y Oceanía se verá tras el anochecer.

3. El gran eclipse solar total (12 de agosto de 2026)

Este es, sin duda, el evento más esperado del siglo para algunas regiones. Un eclipse solar total oscurecerá el día en pleno verano. Lo más mágico es que coincidirá con el pico de las Perseidas (Lluvia de estrellas), creando una noche de oscuridad absoluta ideal para observar meteoros.

Desde dónde ver: La franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia y España. En el resto de América, Europa y África se verá de forma parcial. ¡Atención! Para este evento es obligatorio el uso de gafas con filtro ISO 12312-2.

4. El “mordisco” a la Luna (28 de agosto de 2026)

El ciclo se cierra con un eclipse parcial de Luna. Aunque se etiqueta como parcial, será casi total, ya que la Tierra llegará a oscurecer el 93% de la superficie lunar.

Cómo se verá: La Luna aparecerá con un gran “mordisco” oscuro en uno de sus costados, ofreciendo una oportunidad perfecta para la fotografía astronómica.

