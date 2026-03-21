Resumen: En el marco del puente festivo del Día de San José, este lunes festivo 23 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

¡Programe la llegada! Este lunes festivo 23 de marzo hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

En el marco del puente festivo del Día de San José, este lunes festivo 23 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

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Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 23 de marzo

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Conoce los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 23 de marzo de 2026:

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Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.