¡Programe la llegada! Este lunes festivo 23 de marzo hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

Resumen: En el marco del puente festivo del Día de San José, este lunes festivo 23 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
En el marco del puente festivo del Día de San José, este lunes festivo 23 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
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Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 23 de marzo
Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Conoce los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 23 de marzo de 2026:
Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.
El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.
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