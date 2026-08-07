Carros antiguos, tablados y fonditas: el parche de Feria de este 7 de agosto está bien cargado y gratis

Resumen: Este viernes 7 de agosto, la Feria de las Flores vivirá una jornada inolvidable encabezada por el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el inicio de la Semana Cultural Silletera en el corregimiento de Santa Elena. La música se tomará la noche con la Noche Tropical en Plaza Gardel a ritmo de Los Cumbia Stars y Son Havana , mientras que los tablados de Castilla, San Cristóbal y Villa Hermosa vibrarán con artistas de la talla de Felipe Peláez, Arelys Henao y Fruko. Para completar la oferta festiva, los asistentes podrán disfrutar de los espacios familiares en Parques del Río y la Placita de Flores en Ciudad del Río , el evento Fondas de Mi Tierra en el sector de Mova y el gran concierto de Salsenato en La Macarena.