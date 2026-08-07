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    Carros antiguos, tablados y fonditas: el parche de Feria de este 7 de agosto está bien cargado y gratis

    La Feria este viernes festivo tiene desfiles, trova y conciertos. Todo es gratis. Acá le contamos la programación.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Atracciones gratis en la Feria de las Flores! Así será Zona que Suena para toda la familia
    Foto de cortesía.
    Carros antiguos, tablados y fonditas: el parche de Feria de este 7 de agosto está bien cargado y gratis

    Resumen: Este viernes 7 de agosto, la Feria de las Flores vivirá una jornada inolvidable encabezada por el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el inicio de la Semana Cultural Silletera en el corregimiento de Santa Elena. La música se tomará la noche con la Noche Tropical en Plaza Gardel a ritmo de Los Cumbia Stars y Son Havana , mientras que los tablados de Castilla, San Cristóbal y Villa Hermosa vibrarán con artistas de la talla de Felipe Peláez, Arelys Henao y Fruko. Para completar la oferta festiva, los asistentes podrán disfrutar de los espacios familiares en Parques del Río y la Placita de Flores en Ciudad del Río , el evento Fondas de Mi Tierra en el sector de Mova y el gran concierto de Salsenato en La Macarena.

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    La Feria de las Flores llega a uno de sus días más vibrantes e icónicos este viernes 7 de agosto, combinando un gran despliegue de movilidad clásica, ritmos tropicales, fondas y tradición silletera.

    Tradición sobre Ruedas: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

    Uno de los desfiles más multitudinarios y vistosos de la feria recorrerá las vías de la ciudad: Hora: 9:45 a. m. – 5:00 p. m.
    Detalles: Exhibición rodante con joyas automotrices de época que deleitarán a los aficionados del motor y a las familias.

    Parque Cultural Nocturno: Noche Tropical

    La Plaza Gardel recibe la emblemática «Noche Tropical» con acceso libre para los amantes del baile:
    Lugar: Plaza Gardel.
    Hora: 6:00 p. m. – 12:00 a. m.
    Artistas en escena: Orquesta los Cumbia Stars, Orquesta Son Havana (homenaje a Willy Colón), Luis Felipe González y Grupo Bananas.

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    Tablados Musicales en los Barrios

    La música en vivo llegará directamente a las comunidades y corregimientos:

    Comuna 5 – Castilla (Feria de Ganado): 5:00 p. m. – 12:00 a. m., con Camilo Vásquez, Afrosound, Grupo Caneo, Felipe Peláez y Arelys Henao.

    Corregimiento San Cristóbal (Cancha sintética UDAG): 6:00 p. m. – 11:00 p. m., con Gildardo Montoya Jr., Hanna Rivas, John Chiquillo y Fruko.

    Comuna 8 – Villa Hermosa (Parque de Villa Hermosa): 6:00 p. m. – 12:00 a. m., con Artistas Parceros, Arnold Moreno, Juan Cano y Embrujo Vallenato.

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    Plazas, Placitas y Santa Elena

    Los espacios de gastronomía, artesanía e identidad paisa siguen abiertos al público:

    Plaza de Flores – Parques del Río: 2:00 p. m. – 10:30 p. m., con Corporación Artística Innova, Sueño Latino, Sinú Orquesta y estatuistas humanos.

    Placita de Flores – Ciudad del Río (MAMM): 4:00 p. m. – 10:00 p. m., con muestra del Mago Lerent, Reyes de la Chirimía, Latin Trovers y Paniagua.

    Semana Cultural Silletera: En el Corregimiento de Santa Elena desde las 12:00 m. hasta las 12:00 a. m.

    Conciertos, Fondas y Rumba

    Salsenato: Centro de Eventos La Macarena (7:00 p. m. – 4:00 a. m.), reuniendo a Nelson Velásquez, Willy García, Jean Carlos Centeno, Willie González, Álex Manga, Charlie Aponte, Álex Martínez y Cristian Fernández.

    Fondas de Mi Tierra (16 Años): Parqueadero Mova – Parque Norte (11:00 a. m. – 1:00 a. m.). Festival de Música Parrandera y Carrilera: Salón Málaga (3:00 p. m. – 11:00 p. m.). Salsa pa la Calle de Feria: Terraza C. C. Sandiego (3:00 p. m. – 3:00 a. m.).

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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