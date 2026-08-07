Carros antiguos, tablados y fonditas: el parche de Feria de este 7 de agosto está bien cargado y gratis

Resumen: Este viernes 7 de agosto, la Feria de las Flores vivirá una jornada inolvidable encabezada por el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el inicio de la Semana Cultural Silletera en el corregimiento de Santa Elena. La música se tomará la noche con la Noche Tropical en Plaza Gardel a ritmo de Los Cumbia Stars y Son Havana , mientras que los tablados de Castilla, San Cristóbal y Villa Hermosa vibrarán con artistas de la talla de Felipe Peláez, Arelys Henao y Fruko. Para completar la oferta festiva, los asistentes podrán disfrutar de los espacios familiares en Parques del Río y la Placita de Flores en Ciudad del Río , el evento Fondas de Mi Tierra en el sector de Mova y el gran concierto de Salsenato en La Macarena.
La Feria de las Flores llega a uno de sus días más vibrantes e icónicos este viernes 7 de agosto, combinando un gran despliegue de movilidad clásica, ritmos tropicales, fondas y tradición silletera.
Tradición sobre Ruedas: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos
Uno de los desfiles más multitudinarios y vistosos de la feria recorrerá las vías de la ciudad: Hora: 9:45 a. m. – 5:00 p. m.
Detalles: Exhibición rodante con joyas automotrices de época que deleitarán a los aficionados del motor y a las familias.
Parque Cultural Nocturno: Noche Tropical
La Plaza Gardel recibe la emblemática «Noche Tropical» con acceso libre para los amantes del baile:
Lugar: Plaza Gardel.
Hora: 6:00 p. m. – 12:00 a. m.
Artistas en escena: Orquesta los Cumbia Stars, Orquesta Son Havana (homenaje a Willy Colón), Luis Felipe González y Grupo Bananas.
Le puede interesar: Días calurosos en Medellín: cómo protegerse y disfrutar del tiempo en casa
Tablados Musicales en los Barrios
La música en vivo llegará directamente a las comunidades y corregimientos:
Comuna 5 – Castilla (Feria de Ganado): 5:00 p. m. – 12:00 a. m., con Camilo Vásquez, Afrosound, Grupo Caneo, Felipe Peláez y Arelys Henao.
Corregimiento San Cristóbal (Cancha sintética UDAG): 6:00 p. m. – 11:00 p. m., con Gildardo Montoya Jr., Hanna Rivas, John Chiquillo y Fruko.
Comuna 8 – Villa Hermosa (Parque de Villa Hermosa): 6:00 p. m. – 12:00 a. m., con Artistas Parceros, Arnold Moreno, Juan Cano y Embrujo Vallenato.
Plazas, Placitas y Santa Elena
Los espacios de gastronomía, artesanía e identidad paisa siguen abiertos al público:
Plaza de Flores – Parques del Río: 2:00 p. m. – 10:30 p. m., con Corporación Artística Innova, Sueño Latino, Sinú Orquesta y estatuistas humanos.
Placita de Flores – Ciudad del Río (MAMM): 4:00 p. m. – 10:00 p. m., con muestra del Mago Lerent, Reyes de la Chirimía, Latin Trovers y Paniagua.
Semana Cultural Silletera: En el Corregimiento de Santa Elena desde las 12:00 m. hasta las 12:00 a. m.
Conciertos, Fondas y Rumba
Salsenato: Centro de Eventos La Macarena (7:00 p. m. – 4:00 a. m.), reuniendo a Nelson Velásquez, Willy García, Jean Carlos Centeno, Willie González, Álex Manga, Charlie Aponte, Álex Martínez y Cristian Fernández.
Fondas de Mi Tierra (16 Años): Parqueadero Mova – Parque Norte (11:00 a. m. – 1:00 a. m.). Festival de Música Parrandera y Carrilera: Salón Málaga (3:00 p. m. – 11:00 p. m.). Salsa pa la Calle de Feria: Terraza C. C. Sandiego (3:00 p. m. – 3:00 a. m.).
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios