Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este miércoles 5 de agosto, la Feria de las Flores 2026 ofrece una amplia agenda cultural y musical en Medellín, destacando la Noche de Son y Bolero en Plaza Gardel a partir de las 6:00 p. m. y los tablados populares de 7:00 p. m. a 1:00 a. m. en los parques de Buenos Aires y El Poblado. La tradición y el entretenimiento continúan en la Plaza de Flores de Parques del Río a partir de las 2:00 p. m. , la Cultura Parque Rodante en Santa Cruz y Moravia , la exposición de orquídeas Florecer en el Jardín Botánico , la feria Vassar en Plaza Mayor , el Festival de la Cerveza y el Ron en Unicentro y el Trueque en Flores en Comfama Parque Arví.

¡El ombliguito de la Feria! Mitad de semana y esta es la programación de hoy, con tablados y más eventos gratis

La Feria de las Flores 2026 sigue impregnando de color, música y orgullo cultural a la «Ciudad de la Eterna Primavera». Para este miércoles 5 de agosto, la programación oficial de la Alcaldía de Medellín despliega una variada oferta que va desde la elegancia del son y el bolero en Plaza Gardel, pasando por la calidez de los tablados populares en las comunas, hasta plazas florales, ferias comerciales y actividades de cultura rodante.

Conciertos y Tablados Musicales

Parque Cultural Nocturno – Noche de Son y Bolero: La Plaza Gardel se convertirá en el epicentro del romanticismo y los ritmos caribeños entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m.. El escenario recibirá a destacados exponentes como María Cristina Plata, el Septeto Santiaguero, Juan Carlos Coronel y José Mangual Jr..

Tablado Musical en Buenos Aires (Comuna 9): La fiesta en el Parque La Milagrosa irá de 7:00 p. m. a 1:00 a. m. con las actuaciones de Pacho Quinchía (artista La Nave), Parranda Flow, Hernán Gómez, El Combo de las Estrellas y Jean Carlos Centeno.

Tablado Musical en El Poblado (Comuna 14): En el Parque El Poblado, entre las 7:00 p. m. y la 1:00 a. m., la nómina artística estará encabezada por Artistas Parceros, Los Hermanos Aicardi, Racini, Franko y Golpe a Golpe.

Tradición Floral y Cultura en Barrios

Plaza de Flores (Parques del Río): Con un horario de 2:00 p. m. a 10:30 p. m., este espacio ofrece gastronomía, exhibiciones silleteras y programación artística en vivo. La nómina de hoy incluye a Unión Latina, Orquesta Profesional del Poli, Candela y Trova, Mediterráneo, además de Jorge Maldonado y la Sonora Matancera.

Cultura Parque Rodante: Espacios itinerantes para llevar el arte a la comunidad:

Santa Cruz: Carrera 50B # 97A-30, de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Moravia: Calle 82A # 52-25, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Ferias, Excursiones y Exposición de Orquídeas

Florecer (Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones): La icónica exhibición floral abre sus puertas en el Jardín Botánico de Medellín.

Vassar Feria: En Plaza Mayor Medellín, con atención de 10:00 a. m. a 10:00 p. m..

Festival de la Cerveza y el Ron «Cultura y Sabor»: En la vía de servicio de la Av. Bolivariana (Ciudadela Comercial Unicentro), operando de 12:00 m. a 12:00 a. m..

Trueque en Flores: Una jornada interactiva en Comfama Parque Arví, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m..

¡El ombliguito de la Feria! Mitad de semana y esta es la programación de hoy, con tablados y más eventos gratis