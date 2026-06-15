Programación del Mundial 2026: Partidos para este 15 de junio

Resumen: La emoción de la Copa del Mundo 2026 continúa este lunes, 15 de junio, con una vibrante cartelera de encuentros correspondientes a la fase de grupos. Durante esta jornada, las selecciones de los grupos G y H saltarán al terreno de juego

Minuto30.com .- La emoción de la Copa del Mundo 2026 continúa este lunes, 15 de junio, con una vibrante cartelera de encuentros correspondientes a la fase de grupos. Durante esta jornada, las selecciones de los grupos G y H saltarán al terreno de juego buscando asegurar puntos vitales para su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La acción futbolera iniciará en horas de la mañana con el primer duelo del Grupo H. A partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia), la selección de España medirá fuerzas ante el combinado de Cabo Verde. Posteriormente, la programación continuará a las 2:00 p. m. con el choque del Grupo G, en donde Bélgica se enfrentará a la escuadra de Egipto.

Para el cierre de la jornada, la tarde y noche traerán dos emocionantes compromisos adicionales. Sobre las 5:00 p. m., el Grupo H volverá a ser protagonista con el partido que disputarán Arabia Saudita y Uruguay. Finalmente, el día mundialista concluirá a las 8:00 p. m. con el encuentro del Grupo G, en el que Irán chocará contra Nueva Zelanda.