¡Atención profesores! Los que no asistan a dar clases presenciales no recibirán pago

Luego de que el Ministerio de Educación -MinEducación- informara que todos los establecimientos educativos oficiales y privados (incluyendo jardines) deben volver a clases presenciales después de las vacaciones de mitad de año, se conocieron más detalles de los lineamientos que el el Ministerio anunció para este regreso a las aulas.

En contexto: ¡Atención! TODOS los colegios públicos y privados deben volver a clases presenciales

Y es que uno de esos importantes lineamientos que informa MinEducación es que los profesores y, en general, todo el personal que labora en el sector educativo oficial «independientemente de situaciones de comorbilidades o edad debe asistir a las instituciones educativas tal y como quedó definido en el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de 2021, hacerlo cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos y propendiendo por el autocuidado».

En ese contexto, de acuerdo al documento, los profesores y demás personal que no asistan a dar clases y a laborar de manera presencial, tendrán el riesgo de «no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes.».

Asimismo, MinEducación señaló que para lo anterior: «Las secretarías de educación de entidades territoriales certificadas en educación adelantarán el proceso de verificación para proceder al pago de los salarios solo a los educadores que hayan prestado de manera efectiva y oportuna el servicio educativo de manera presencial».

Es de resaltar, que dentro de los lineamientos anunciados por el ministerio, está el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y, además, en el transporte escolar, será obligatorio el uso del tapabocas.

Lea aquí todo el documento con los lineamientos para el regreso a clases presenciales:



#Comunicado | Ministerio de Educación emite orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en todos los establecimientos educativos oficiales y privados >> https://t.co/XXBOxxJMWr pic.twitter.com/2weHjVQlk2 — MinEducación (@Mineducacion) June 18, 2021