¡Nuevo nivel desbloqueado! Profesora dice que tiene un ‘sugar student’

En redes sociales se hizo viral una profesora que causó “envidia” entre los internautas, tras asegurar que tiene un ‘sugar student’.

Se trata de un comentario que hizo una mujer por medio de su cuenta personal de Twitter, el cual generó miles de reacciones, retuits y comentarios entre los usuarios de esta red social.

En la publicación la profesora escribió: “Mi alumno yanqui millonario me mandó 25.000 pesos para que me compre ropa para mi cumple, porque las verdaderas reinas tenemos ‘sugar students'».

Además, la supuesta agregó en el hilo a modo de broma: “Me tendrían que haber visto tipo ‘no por favor no puedo aceptar eso, bueno sí, sí puedo’”.

Al respecto cientos de personas comentaron que querían un alumno de este tipo: : “Jajaja ¡Yo quiero un sugar student! ¿Dónde lo consigo?”; “Yo tuve uno y se puso raro en un momento, jaja”; “Aguante, a mí una alumna (edad: madre) de Virginia me mandó 200 ud porque le daba vergüenza decirme que no iba a tener más tiempo para las lessons. Por más alumnos así; “Es una indirecta para otra cosa”; “No puedo creerlo necesito uno de esos”.

