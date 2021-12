VIDEO: «Para ti soy doctora»: Profesora se molestó porque uno de sus alumnos la llamó miss

En redes sociales se hizo viral un video, donde una profesora se disgustó con uno de sus estudiantes, luego de que este por equivocación la llamara miss en lugar de maestra.

El hecho ocurrió durante una clase virtual de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando la profesora se encontraba llamado a lista y uno de sus estudiantes la interrumpió para indicarle que sí estaba en la clase: “Aquí estoy, miss”, dijo el alumno.

Sin embargo, el estudiante se percató de inmediato de su error, y le pidió disculpas a la maestra, manifestándole que estaba acostumbrado a decirle miss a su profesora de inglés. “Perdóneme, es maestra. De verdad perdóneme”, le dijo.

Al respecto, la profesora, aún indignada, le manifestó que ella es «una doctora» y no «una señorita que atiende algún restaurante». Y agregó: “Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen míster? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita”, expresó la docente.

Pese a que el joven se disculpó en repetidas ocasiones, la profesora finalmente le pidió que se refiriera a ella por su nivel académico “Para ti soy doctora”, especificó.

Al respecto, algunas personas manifestaron que el comportamiento de la docente fue clasista, al discriminar el trabajo de las mujeres que trabajan en los restaurantes. Sin embargo, las opiniones fueron divididas, pues otras personas estuvieron de acuerdo con su reacción, ya que un doctorado es un título que requiere bastante esfuerzo y no debe ser desmeritado.

Así reaccionó la profesora en la clase

Luis Alberto Posada besando en la boca a un hombre https://t.co/haM1eCpIUF — Minuto30.com (@minuto30com) December 17, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí