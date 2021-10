Profesora embarazada enfrenta cargos por presuntamente tener sexo con estudiante de 15 años

Una profesora de Miami, Florida, fue arrestada el pasado viernes tras 7 meses de investigación por supuestamente mantener relaciones sexuales con un menor de 15 años. La maestra estaría embarazada.

Las autoridades informaron que Hairy Calvi, de 41 años, tiene ocho meses de embarazo, pero no indicaron quién es el padre del bebé.

Hairy enfrenta cargos de agresión lasciva, negligencia infantil, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad, contribuir a la delincuencia de un niño y posesión de un arma de fuego en una propiedad escolar, según autoridades.

Se pudo conocer que Calvi pasó la noche en la cárcel, pero el sábado por la mañana recuperó su libertad. Le impusieron una fianza de $19,000, informó la Policía de Doral.

El estudiante de 15 años le aseguró a la policía que él no es víctima y que no fue violado. Sin embargo, el vocero de la Policía detalló que un menor no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto.

«Nos dijo rotundamente que no fue violado. Pero quiero señalar que, según la ley de Florida, un menor no puede dar su consentimiento», indicó el funcionario.

